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4 نساء يبتعد عنهن الرجال.. أغربهن الأولى
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http://almnatiq.net/?p=751611
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لكل رجل فتاة أحلامه ذات الملامح والمميزات الخاصة، إلا أن أغلب الرجال يبحثون عن امرأة مثالية تفوق حدود توقعاتهم. لكنهم يهربون من 4 أنواع من النساء، ولا يحبذون الارتباط بهن. ووفق دراسة أجراها علماء النفس الأمريكيون أكدت أن أغرب امرأة يرفضها الرجال هي باهرة الجمال، لا سيما إن كانت غير مثقفة، فالرجل يسعى وراءها بداية، وسرعان ما يكتشف فجوة بين تفكيرهما فيبتعد. أما النوع الثاني فهي المهووسة بالزواج، بالطبع ليس بسبب بحثها عن علاقة شرعية، إلا أن هناك من يتحدثن، بمجرد إعلان الخطوبة، عن ديكور المنزل وعدد الأطفال وغيرها، ما يضغط على الرجل، فيهرب. بينما تشكل المتحكمة الغيورة ضغطا بشكل آخر فتمنعه من الحديث مع غيرها، وتراقب هاتفه وتصرفاته، وتبعده عن أصدقائه، وهذه أكثر من يهرب منها الرجال. غير المهتمة، ذات المشاعر الباردة، لا تتفاعل ولا تعطي أي انطباعات، ما يدفع الرجل تدريجيا للابتعاد، فهو يحب من ينصت إليه، حال المرأة تماماً

1- الجميلة غير المثقفة

2- المهووسة بالزواج

3- المتحكمة الغيورة

4- ذات المشاعر الباردة

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