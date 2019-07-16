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«موسم الطائف».. 100 فعالية و11 دولة في حي العرب

«موسم الطائف».. 100 فعالية و11 دولة في حي العرب
موسم الطائف
http://almnatiq.net/?p=751614
المناطق_الرياض

«عينك على الطائف»، تحت هذا الشعار يبدأ مطلع أغسطس القادم موسم الطائف الأول، الذي يبرز مكانة الطائف كمصيف العرب الأول للسياح والزوار المحليين والدوليين على حد سواء

ويركز مهرجان موسم الطائف، الذي يستمر لمدة 30 يوماً، على التراث الثقافي والتاريخي للمنطقة، ووفرة منتوجها الطبيعي وجوها المعتدل، ويتألف موسم الطائف من 100 فعالية موزعة على مناطق مختلفة، كما سيغطي عدداً من المحاور الرئيسية التي تشمل الطبيعة والتاريخ والفنون والثقافة وأسلوب الحياة والمغامرات والعائلة

وأكد مدير عام موسم الطائف نورا العكيل أن فعاليات المهرجان وأنشطته ستمنح الزوارَ والسياح تجربة الطائف الكاملة، مشيرة إلى أن مهرجان «سوق عكاظ» سيكون جزءاً مهماً من الموسم في الطائف، حيث يقدم سلسلة من الفعاليات والأنشطة التي تعزز مكانة الطائف كوجهة عربية رائدة في التاريخ والثقافة

وفي السياق الثقافي، تُقام ضمن فعاليات سوق عكاظ حفلات موسيقية يحييها مجموعة من كبار الفنانين العرب، وحفلات شعرية، إلى جانب مسابقة شاعر عكاظ التي تقدم جائزة قيمتها مليون ريال، كما يضم سوق عكاظ لأول مرة «حي العرب» الذي تعرض فيه 11 دولة عربية ثقافتها المحلية ومأكولاتها ومنتجاتها

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