كليات عنيزة تواصل القبول والتسجيل في مرحلة البكالوريوس

كليات عنيزة تواصل القبول والتسجيل في مرحلة البكالوريوس

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كليات عنيزة تواصل القبول والتسجيل في مرحلة البكالوريوس

كليات عنيزة تواصل القبول والتسجيل في مرحلة البكالوريوس
http://almnatiq.net/?p=751631
المناطق_عنيزة

تواصل كليات عنيزة القبول والتسجيل في مرحلة البكالوريوس للطلاب والطالبات من خريجي الثانوية والدبلوم للعام الدراسي 1441 وذلك عبر موقع الكليات الإلكتروني ، والذي يشمل كافة الشروط والمعلومات التي تُعنى بالقبول والتسجيل

وأوضح مدير القبول والتسجيل عبدالله المحيميد أن التقديم يتم بشكل إلكتروني مؤكدًا على ضرورة التقيد بمتطلبات التسجيل والقبول و اختيار التخصص حسب المؤهل العلمي وفق الرغبة المتاحة ، مبينًا أن الكليات تتيح معادلة الدبلومات لخريجي الكليات في 13 تخصصًا علميًا تتناسب مع سوق العمل وفق أعلى المعايير الأكاديمية والعلمية المتوافقة مع رؤية المملكة 2030 ، موضحًا إمكانية تحديد وقت الدراسة من خلال الفترة الصباحية أو المسائية وذلك لاستفادة راغبي إكمال مشوارهم العلمي بما يتناسب مع إمكانياتهم ، لافتًا النظر إلى وجود نقل للطالبات لجميع محافظات ومدن القصيم برسوم رمزية

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