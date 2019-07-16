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صورة حديثه تجمع الملك سلمان مع الأمير عبدالعزيز بن فهد في جدة

صورة حديثه تجمع الملك سلمان مع الأمير عبدالعزيز بن فهد في جدة
http://almnatiq.net/?p=751632
المناطق_جدة

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية صورة، جمعت خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، مع الأمير عبدالعزيز بن فهد.
وأظهرت الصورة التي قيل إنها التقطت يوم أمس (الإثنين) في جدة الأمير عبدالعزيز بن فهد وهو يقف بجوار الملك مبتسما.
ولقيت الصورة إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي داعين الله أن يحفظ الملك سلمان.

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