احدث الأخبار

«التعليم» تحدد موعد مقابلات مرشحي الدكتوراة
أبرز المواد
 مطار أبها.. حينما يتحول مهبط طائرات إلى رمز للصمود
أبرز المواد
 القوات السعودية ترصد «قارب مفخخ» إيراني بطريق مدمرة بريطانية
أبرز المواد
 الزمالك يضم لاعب الهلال السعودي أشرف بن شرقي
أبرز المواد
 تنبيه عاجل: هطول أمطار رعدية على منطقة الباحة
أبرز المواد
 “هدف” يجدد دعوته لأفراد المجتمع للاستفادة من البرامج التدريبية لبرنامج المخيم الالكتروني
أبرز المواد
 الامير حسام يرعى اللقاء الاستثماري التشاركي بمنطقة الباحة ويشيد بدعم خادم الحرمين الملك سلمان
أبرز المواد
 مدير الأمن العام يدشن مكتب علاقات الجمهور بمقر شرطة منطقة مكة المكرمة
أبرز المواد
 صورة حديثه تجمع الملك سلمان مع الأمير عبدالعزيز بن فهد في جدة
أبرز المواد
 “مساند”: 8850 ريالا كلفة استقدام العاملات الفلبينيات بالاسم
أبرز المواد
 تقرير أممي: نحو 820 مليون شخص في العالم يعانون من الجوع مع تزايد معدل السمنة
أبرز المواد
 كليات عنيزة تواصل القبول والتسجيل في مرحلة البكالوريوس
أبرز المواد
«التعليم» تحدد موعد مقابلات مرشحي الدكتوراة

«التعليم» تحدد موعد مقابلات مرشحي الدكتوراة

أبرز المواد
مطار أبها.. حينما يتحول مهبط طائرات إلى رمز للصمود

مطار أبها.. حينما يتحول مهبط طائرات إلى رمز للصمود

أبرز المواد
القوات السعودية ترصد «قارب مفخخ» إيراني بطريق مدمرة بريطانية

القوات السعودية ترصد «قارب مفخخ» إيراني بطريق مدمرة بريطانية

أبرز المواد
الزمالك يضم لاعب الهلال السعودي أشرف بن شرقي

الزمالك يضم لاعب الهلال السعودي أشرف بن شرقي

أبرز المواد

مدير الأمن العام يدشن مكتب علاقات الجمهور بمقر شرطة منطقة مكة المكرمة

مدير الأمن العام يدشن مكتب علاقات الجمهور بمقر شرطة منطقة مكة المكرمة
http://almnatiq.net/?p=751646
المناطق_مكة

قام معالي مدير الأمن العام الفريق اول ركن/خالد بن قرار الحربي بزيارة تفقدية لمقر شرطة منطقة مكة المكرمة دشن خلالها مكتب علاقات الجمهور الذي استحدثته شرطة المنطقة لتقديم عدد من الخدمات للمراجعين ، كما دشن معاليه خدمة الشكاوي والاقتراحات والتي تأتي امتدادا
للمبادرة التي اطلقها وباركها معاليه في الربع الثاني من هذا العام وذلك بتخصيص هاتف لتلقي الشكاوي والاقتراحات ، حيث خصصت شرطة منطقة مكة المكرمة لهذه الخدمة فريق متخصص يعمل على مدار ٢٤ ساعه للتعامل مع الاتصالات والتواصل التي ترده من المواطنين والمقيمين من خلال وسائل الاتصال العادي او عبر وسائل التواصل الاجتماعي ليتم معالجتها والتعامل معها في بحث حينه وتحال لجهة الاختصاص بعد فرزها وتدقيقها
كما تضمنت جولة معاليه الالتقاء بمنسوبي شرطة المنطقة والاستماع الى ملاحظاتهم واقتراحاتهم ناقلا لهم تحيات صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز حفظة الله
وقال إن الجميع يقدر الادوار التي تقومون بها لخدمة المواطن والمقيم في هذا الوطن وان العمل يستلزم منا جميعا تطوير الأداء لان بلدكم ومن يعيش فيه يستحقون ذلك ورؤية القيادة الرشيدة ٢٠٣٠ تتطلب ان نتطور في شتى المجالات الامنية فمنطقة مكة المكرمة مقصد الجميع اما للعمرة والحج او السياحة وهذا يزيد من مسؤولياتنا لتقديم خدمة مثلى لكافة قاصدي منطقة مكة المكرمة ، كما دشن معاليه اثناء زيارته التفقدية مركز شرطة السلامه بجده الذي تم انجازه مؤخرا والذي يعد احد الاقسام النموذجية بمنطقة مكة المكرمة وفور وصول معاليه الى مقر المركز استمع الى شرح وافي عن أبرز أقسامه والخدمات التي يؤديها للوصول بالخدمة الامنية الى ما يتوافق مع رؤية القيادة الرشيدة كما اطلع معاليه على سير العمل في المركز والخطوات التطويريه التي تم تطبيقها للعمل الامني في مراكز الشرط وتسجيل جميع البلاغات والحوادث الجنائيه بنظام(أمن)الياً والاعتماد على التقنيه الحديثه في إعداد واستقبال التقاريرالميدانيه والاعمال الاداريه.
واثنى معاليه خلال هذه الزياره على الجهدالمقدم من العاملين بشرطة منطقة مكة المكرمة .

روابط ذات صلة

«التعليم» تحدد موعد مقابلات مرشحي الدكتوراة

«التعليم» تحدد موعد مقابلات مرشحي الدكتوراة
مطار أبها.. حينما يتحول مهبط طائرات إلى رمز للصمود

مطار أبها.. حينما يتحول مهبط طائرات إلى رمز للصمود
القوات السعودية ترصد «قارب مفخخ» إيراني بطريق مدمرة بريطانية

القوات السعودية ترصد «قارب مفخخ» إيراني بطريق مدمرة بريطانية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*