مدير الأمن العام يدشن مكتب علاقات الجمهور بمقر شرطة منطقة مكة المكرمة

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قام معالي مدير الأمن العام الفريق اول ركن/خالد بن قرار الحربي بزيارة تفقدية لمقر شرطة منطقة مكة المكرمة دشن خلالها مكتب علاقات الجمهور الذي استحدثته شرطة المنطقة لتقديم عدد من الخدمات للمراجعين ، كما دشن معاليه خدمة الشكاوي والاقتراحات والتي تأتي امتدادا

للمبادرة التي اطلقها وباركها معاليه في الربع الثاني من هذا العام وذلك بتخصيص هاتف لتلقي الشكاوي والاقتراحات ، حيث خصصت شرطة منطقة مكة المكرمة لهذه الخدمة فريق متخصص يعمل على مدار ٢٤ ساعه للتعامل مع الاتصالات والتواصل التي ترده من المواطنين والمقيمين من خلال وسائل الاتصال العادي او عبر وسائل التواصل الاجتماعي ليتم معالجتها والتعامل معها في بحث حينه وتحال لجهة الاختصاص بعد فرزها وتدقيقها

كما تضمنت جولة معاليه الالتقاء بمنسوبي شرطة المنطقة والاستماع الى ملاحظاتهم واقتراحاتهم ناقلا لهم تحيات صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز حفظة الله

وقال إن الجميع يقدر الادوار التي تقومون بها لخدمة المواطن والمقيم في هذا الوطن وان العمل يستلزم منا جميعا تطوير الأداء لان بلدكم ومن يعيش فيه يستحقون ذلك ورؤية القيادة الرشيدة ٢٠٣٠ تتطلب ان نتطور في شتى المجالات الامنية فمنطقة مكة المكرمة مقصد الجميع اما للعمرة والحج او السياحة وهذا يزيد من مسؤولياتنا لتقديم خدمة مثلى لكافة قاصدي منطقة مكة المكرمة ، كما دشن معاليه اثناء زيارته التفقدية مركز شرطة السلامه بجده الذي تم انجازه مؤخرا والذي يعد احد الاقسام النموذجية بمنطقة مكة المكرمة وفور وصول معاليه الى مقر المركز استمع الى شرح وافي عن أبرز أقسامه والخدمات التي يؤديها للوصول بالخدمة الامنية الى ما يتوافق مع رؤية القيادة الرشيدة كما اطلع معاليه على سير العمل في المركز والخطوات التطويريه التي تم تطبيقها للعمل الامني في مراكز الشرط وتسجيل جميع البلاغات والحوادث الجنائيه بنظام(أمن)الياً والاعتماد على التقنيه الحديثه في إعداد واستقبال التقاريرالميدانيه والاعمال الاداريه.

واثنى معاليه خلال هذه الزياره على الجهدالمقدم من العاملين بشرطة منطقة مكة المكرمة .