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صحة بيشة تحتفي بمنجزات مكافحة العدوى

صحة بيشة تحتفي بمنجزات مكافحة العدوى
http://almnatiq.net/?p=751660
المناطق_بيشة

دشن مدير الشئون الصحية بمحافظة بيشة سعيد بن جابر القحطاني امس الاثنين احتفالية منجزات مكافحة العدوى خلال النصف الاول لعام 2019م والإصدار الأول من الكتيب الخاص بالتعقيم بمراكز الرعاية الصحية الاولية .

واشتملت فعاليات الاحتفال على معرض ضم عدد من الأركان لأقسام مكافحة العدوى بمستشفيات صحة بيشة ومركز طب الاسنان التخصصي تم فيها استعراض منجزات الاقسام خلال النصف الاول لعام 2019م والبرامج التي تم تنفيذها خلال هذه الفترة .

كما تم خلال الاحتفالية تدشين الإصدار الأول من الكتيب الخاص بالتعقيم بمراكز الرعاية الصحية الاولية
وتضمنت موضوعاته على شرح عملية التعقيم في المراكز الصحية والطريقة الصحيحه لتعقيم الادوات وتصحيح الاخطاء التي يقوم بها الممارسين الصحيين اثناء عملية التعقيم بطريقة سهلة وميسرة .

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