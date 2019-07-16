النفط ينزل مع استئناف أمريكا الإنتاج في خليج المكسيك

المناطق_وكالات

نزلت أسعار النفط اليوم الثلاثاء لتواصل الخسائر التي تكبدتها في الجلسة السابقة مع استئناف الإنتاج الأمريكي من خليج المكسيك عقب الإعصار باري ومع توقعات بزيادة إنتاج النفط الصخري الامريكي إلى مستوى قياسي.

ونزل خام القياس العالمي مزيج برنت أربعة سنتات إلى 66.44 دولار للبرميل بحلول الساعة 0642 بتوقيت جرينتش وكان قد خسر الليلة الماضية 0.4 بالمئة.

وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 13 سنتا بما يعادل 0.2 بالمئة إلى 59.45 دولار للبرميل. وتراجع الخام القياسي الأمريكي نحو واحد بالمئة في الجلسة السابقة.

وشرع المنتجون أمس في استئناف جزء من الإنتاج الذي توقف بخليج المكسيك قبل الإعصار باري والذي طال نحو 75 بالمئة من حجم الإنتاج.

وحتى أمس الاثنين، لا يزال حجم الإنتاج المتوقف في خليج المكسيك 1.3 مليون برميل يوميا أي أقل بنحو 80 ألف برميل عن يوم

الأحد.

كما تراجعت السوق بفعل مؤشرات علي زيادة أخرى في إنتاج الولايات المتحدة التي أضحت أكبر منتج للخام في العالم متقدمة على روسيا والسعودية بفضل النفط الصخري.

وبصفة عام يتجاوز إنتاج الخام الامريكي حاليا 12 مليون برميل يوميا.