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إصابة «11» شخصًا في حادث تصادم في عسير

إصابة «11» شخصًا في حادث تصادم في عسير
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المناطق_عسير

باشر الهلال الأحمر السعودي بمنطقة عسيرحادث تصادم على طريق بللسمر، باتجاه تنومه، وذلك بعدد من الفرق الاسعافية.

صرح بذلك محمد بن حسن الشهري المتحدث الإعلامي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة عسير.

وقال “الشهري”: فور تلقي عمليات المنطقة بلاغًا عن الحادث، الساعه ٢٠:٤١ مساء، تم على الفور توجيه ٤ فرق إسعافية، وتبين وجود ١١ إصابة متفرقة.

وأضاف “الشهري”: تم التعامل مع الحالات، وكان من بين الإصابات ٤ حالات خطيرة وحالة بسيطة تم نقلها عن طريق الفرق الإسعافية إلى مستشفى بللسمر.

وأوضح المتحدث الإعلامي لهيئة الهلال الأحمر بعسير أن بقية الحالات نقلت عن طريق جهات أخرى مشاركة بالموقع، من بينها ٤ حالات نقلت عن طريق المواطنين، مضيفًا: “وهلال عسير، يتمنى للمصابين الشفاء العاجل”.

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