تدريب اكثر من 400 طالب وطالبة بمستشفى الاطفال بالطائف

المناطق_عادل الزهراني

اكثر من 400 طالب وطالبة تم تدريبهم في مستشفى الاطفال بالتعاون مع جامعة الطائفضمن المشاركة المجتمعية بين الجهات الحكومية والتى تهدف الى تأهيل الطلاب والطالبات من خلال تدريبهم في مختلف أقسام المستشفى وعلى ثلاث فترات عملواطلاعهم على سياسات واجراءات العمل في المنشآت الصحيةوأثناء تدريبهم عمل لهم محاضرات نظرية وعلمية من قبل ادارة التدريب والأبحاث والتعليم المستمر ولمدة 8 أسابيع من تاريخ 1440/9/14هـ

الجدير بان التدريب في المنشآت الصحية يساعد على تطوير قدرات الطلاب والطالبات وإعداد الكفاءات الوطنية في مختلف التخصصات لتحقيق رؤية المملكة 2030

وبما توليه حكومتنا الرشيدة حفظها الله من اهتمام ودعم للرقي بالتدريب في مختلف المجالات