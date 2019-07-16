تدريب اكثر من 400 طالب وطالبة بمستشفى الاطفال بالطائف

تدريب اكثر من 400 طالب وطالبة بمستشفى الاطفال بالطائف

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تدريب اكثر من 400 طالب وطالبة بمستشفى الاطفال بالطائف

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المناطق_عادل الزهراني
اكثر من 400 طالب وطالبة تم تدريبهم في مستشفى الاطفال بالتعاون مع جامعة الطائف
ضمن المشاركة المجتمعية بين الجهات الحكومية والتى تهدف الى تأهيل الطلاب والطالبات من خلال تدريبهم في مختلف أقسام المستشفى وعلى ثلاث فترات عمل
واطلاعهم على سياسات واجراءات العمل في المنشآت الصحية
وأثناء تدريبهم عمل لهم محاضرات نظرية وعلمية من قبل ادارة التدريب والأبحاث والتعليم المستمر ولمدة 8 أسابيع من تاريخ 1440/9/14هـ

الجدير بان التدريب في المنشآت الصحية يساعد على تطوير قدرات الطلاب والطالبات وإعداد الكفاءات الوطنية في مختلف التخصصات لتحقيق رؤية المملكة 2030
وبما توليه حكومتنا الرشيدة حفظها الله من اهتمام ودعم للرقي بالتدريب في مختلف المجالات

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