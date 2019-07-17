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إيران تعتقل باحثة فرنسية .. وباريس تحتج

إيران تعتقل باحثة فرنسية .. وباريس تحتج
http://almnatiq.net/?p=751719
المناطق - وكالات

أكدت إيران أنها اعتقلت باحثة تحمل الجنسيتين الفرنسية والإيرانية.

جاء هذا التأكيد خلال مؤتمر صحفي عقده المتحدث باسم القضاء الإيراني غلام حسين إسماعيلي الثلاثاء. وكان الصحفيون سألوه عن مصير فاريبا عادلخاه.

وقال إسماعيلي “هي من بين المشتبه فيهم الذين تم اعتقالهم مؤخرًا”، وسيتم الإعلان عن مزيد من التفاصيل حول القضية لاحقًا.

وكانت فرنسا قالت الاثنين إنها تسعى للحصول على معلومات حول عادلخاه وطالبت القنصلية بالوصول إليها “دون تأخير”.

وذكرت مواقع إلكترونية تابعة للمعارضة الإيرانية في الخارج أنها اختفت في يونيو في طهران.

وتحتجز إيران من حين إلى آخر مواطنين مزدوجي الجنسية بتهم أمنية.

تحتجز إيران أيضًا نازانين زاغاري-راتكليف، التي قُبض عليها في أبريل 2016 بتهمة التآمر ضد الحكومة الإيرانية. وتنفي عائلتها تلك المزاعم.

يذكر أن إيران لا تعترف بالجنسية المزدوجة.

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