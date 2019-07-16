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إنقاذ سيدة من حمل خارج الرحم بحفرالباطن

إنقاذ سيدة من حمل خارج الرحم بحفرالباطن
http://almnatiq.net/?p=751733
حفر الباطن - عبدالله السعيدي

تمكن الفريق الطبي المتخصص بمستشفى الولادة والأطفال من إنقاذ سيدة من حمل غير متجانس حيث تبين بعد إجراء كافة الفحوصات أنها حامل في الأسبوع الثامن ويوجد حمل داخل الرحم وآخر خارج الرحم مع وجود كيس كبير بالمبيض الأيمن.
وقد قرر الطبيب المعالج إجراء تدخل جراحي حيث تم إستئصال الحمل من خارج الرحم وكيس المبيض الأيمن بالمنظار مع الحفاظ على الحمل داخل الرحم وهي من الحالات النادرة وقد تماثلت السيدة للشفاء ولله الحمد.

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