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خلال شهر .. أمانة الاحساء تُتلف 31 طن ” خضار ” في السوق المركزي

خلال شهر .. أمانة الاحساء تُتلف 31 طن ” خضار ” في السوق المركزي
http://almnatiq.net/?p=751734
الاحساء - المناطق

ذكر المتحدث الرسمي لامانة الاحساء خالد بن محمد بووشل ان الأمانة ممثلة في وكالة الخدمات ” إدارة سوق الخضار المركزي” صادرت واتلفت 31 طناً من الخضار والفواكه الغير صالحة للاستهلاك خلال الشهر الماضي ، ويأتي ذلك امتداداً لبرامج المتابعة الشاملة التي تقوم بها الأمانة للسوق والرقابة الصحية لمحاله ونقاط الأنشطة المهنية فيه ، وذلك وفق ماافاد به مدير إدارة السوق المركزي خالد الايوب ، حيث تمت خطوات المُصادرة والاتلاف نظير مخالفة اشتراطات التعبئة والنقل والتخزين كون ذلك يتسبب بتعفن هذه المواد وظهور علامات التلف عليها ومن خلال الكشف عليها من قبل المراقبين الصحيين يتضح عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لذا تُتلف وتُرفع حالاً .
وأضاف بووشل … تعريض الفواكه والخضار وغيرها من اغذية الى عوامل تلف بيئية متعددة يُعد من ابراز العوامل لفسادها ومن ذلك ( سوء التخزين والنقل في ظروف غير مهيأة للحفاظ على جودة تلك المواد ) ، الامر الذي من شأنه ان يُسهم في حدوث تَغيرات في الخواص الطبيعية لهذه المواد .
من ناحية أخرى ضبطت بلدية وسط الهفوف التاريخي عمالة مخالفة حوّلت مسكناً شعبياً الى مستودع لتخزين مواد التنظيف في بيئة تفتقر للتنظيمات الصحية والمهنية ، وابان رئيس بلدية وسط الهفوف المهندس مسلم الهاشم ان ذلك يأتي تواصلاً لخطط المتابعة لانشطة الصحة العامة والأنشطة المهنية وتكثيف البلدية لجهودها الرقابية في منطقة الهفوف التاريخية وتحسين المشهد الحضري فيها ، داعياً المواطنين والمقيمين الى الإبلاغ عن ملاحظاتهم وكذلك المخالفات المتعلقة بالانشطة الصحية والمهنية عبر وسائل التواصل التي خصصتها الأمانة لذلك .

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