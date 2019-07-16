غرفة الشرقية تطلق برنامج (التميز الوظيفي في بيئات العمل) وسط مشاركة كبيرة من طالبات العمل

الدمام - المناطق

استمرارا لمبادرة غرفة الشرقية الوطنية لتدريب وتأهيل 3000 طالب عمل ، للعمل في مجالات معينة في القطاع الخاص ، وشغل وظائف عدة في 12 نشاطا اقتصاديا كان مجلس الوزراء قد اقر بقصرها على المواطنين السعوديين، أطلقت الغرفة الأثنين 15 يوليو 2019 ، برنامجها المخصص للسيدات بعنوان (التميز الوظيفي في بيئات العمل) وذلك بمقر الغرفة الرئيس.

وشهد البرنامج الذي يستمر لثلاثة أيام حضور عضو مجلس إدارة الغرفة نوف بنت عبدالعزيز التركي ، وآلاء محمد المدلج نائبة رئيسة شؤون المرأة بفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية ، ومشاركة كبيرة من المتدربات حيث سجل البرنامج تفاعلا مميزا مع محاور البرنامج من قبل المتدربات اللاتي حرصن على التسجيل في البرنامج وحضور عدد ساعات اليوم الأول.

وقالت التركي بأن مبادرة هذا العام جاءت استكمالات للمبادرة التي أطلقتها الغرفة العام الماضي ولكن وفق متطلبات ومتغيرات سوق العمل واحتياجاته ، وهذا البرنامج يعد استثنائياً بالنظر إلى أنه موجه لطالبات العمل ، حيث يتناول عددا من الموضوعات تحت عنوان (التميز الوظيفي في بيئات العمل) وينطوي على تدريب منهجي يشمل “مهارات التواصل ، وإدارة الوقت واخلاقيات العمل”، هذه الموضوعات تم اختيارها بعناية فائقة ، بناء على معطيات هامة تشمل حاجات سوق العمل وتطوير المهارات والكفاءات الشخصية لطالبة العمل.

واستعرض المدرب القدير المتخصص في الموارد البشرية ( صالح بن ناصر العنزي ) في اليوم الأول عددا من المحاور منها : التواصل الفعال وكيفية قياسه لدى الفرد والتعرف على الأنظمة التمثيلية المختلفة ، واستراتيجيات التواصل مع الرؤساء والزملاء والعملاء ، كما يتناول في يومه الثاني : إدارة الوقت وتنظيم المواعيد وأولويات العمل ، واستراتيجيات تنظيم الوقت بفعالية للموظف المحترف ، وضغوط بيئة العمل وكيفية التعامل معها ، واستراتيجيات الناجحين في التعامل مع ضغوط العمل ، والاساليب الفعالة لتحقيق التوازن بين العمل والحياة ، وفي اليوم الثالث والأخير يبحث البرنامج عدة محاور هي : أخلاقيات العمل ودورها في تطوير الإنتاجية ، وتأثير الالتزام في أخلاقيات العمل على الأداء الخاص والعام ، ومفهوم ومكونات الثقافة المؤسسية ، وأخلاقيات العمل ضرورة إدارية ، والمعايير الأخلاقية في بيئات العمل.