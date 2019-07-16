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إطلاق أكبر حملة للتبرع بالدم دعما لضيوف الرحمن

إطلاق أكبر حملة للتبرع بالدم دعما لضيوف الرحمن
http://almnatiq.net/?p=751736
الدمام - عبدالله السعيدي

تطلق الشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية ممثلة بالمختبر الإقليمي وبنك الدم بالتعاون مع جمعية تنشيط التبرع بالأعضاء بالمنطقة الشرقية ” إيثار” ومستشفى الملك فهد التخصصي والمركز السعودي لزراعة الأعضاء والأحوال المدنية ونادي الإتفاق.
حملة التبرع بالدم تحت عنوان (دمي لضيوف الرحمن لعام ١٤٤٠) وذلك يوم الخميس في تمام الساعه ٩:٠٠م الموافق ١٨يوليو ٢٠١٩م بمجمع الراشد ، والتي تعد أكبر حملة رجالية نسائية على مستوى المملكة، ويتم على ضوئها إقامة المعرض التثقيفي عن ثقافة التبرع بالأعضاء وأركان توعوية وثقافية وترفيهية لكافة شرائح المجتمع.
كما ستشهد الحملة التي يحضرها مدير عام الشؤون الصحية بصحة الشرقية بالإنابة الدكتور عبدالكريم العبدالكريم ورئيس مجلس إدارة جمعية إيثار الأستاذ عبدالعزيز بن علي التركي تكريم الأكثر متبرعين في المنطقة الشرقية ومنحهم وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة.

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