قسم صحة البيئة بـبلديةطريف‬⁩ ‏يواصل⁧ الحملات ‏التفتيشية على المنشآت

خالد الضبيبي - المناطق

نفذت إدارة الخدمات في بلدية محافظة طريف بإشراف مدير قسم صحة البيئة جولات ميدانية على المنشآت ذات العلاقة بالصحة العامة.

وشملت الجولات ضبط عدة مخالفات منها سوء نظافة الثلاجات وانتهاء تاريخ وتحضير الشطة بطريقة مجهولة المصدر وترك حاويات النظافة مفتوحة بالقرب من مكان تحضير الأطعمة وقدتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين .

من جانبه، وجه رئيس بلدية محافظة طريف المهندس عوده العنزي بتكثيف الجولات الرقابية كما ثمن جهود إدارة الخدمات مطالباً بمزيد من العمل ومضاعفة الجهد فيما يخدم الصالح العام.