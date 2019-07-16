احدث الأخبار

أمير الحدود الشمالية يترأس اجتماع “تحقيق التميز في القطاع الحكومي” ويوجه بتسريع العملية التنموية
منطقة الحدود الشمالية
 سفير المملكة لدى الأردن يلتقي وزير الصحة الأردني
منطقة الحدود الشمالية
 قسم صحة البيئة بـبلديةطريف‬⁩ ‏يواصل⁧ الحملات ‏التفتيشية على المنشآت
منطقة الحدود الشمالية
 بلدية الخبر تنفذ 750 جولة رقابية وتغلق 30 منشأة مخالفة خلال شهر
المنطقة الشرقية
 غرفة الشرقية تجري استعداداتها لإطلاق النسخة السابعة من معرض وظائف 2019
المنطقة الشرقية
 إطلاق أكبر حملة للتبرع بالدم دعما لضيوف الرحمن
المنطقة الشرقية
 غرفة الشرقية تطلق برنامج (التميز الوظيفي في بيئات العمل) وسط مشاركة كبيرة من طالبات العمل
المنطقة الشرقية
 خلال شهر .. أمانة الاحساء تُتلف 31 طن ” خضار ” في السوق المركزي
المنطقة الشرقية
 إنقاذ سيدة من حمل خارج الرحم بحفرالباطن
المنطقة الشرقية
 مصر ترحل مشجعين جزائريين بعد مباراة نصف نهائي أمم أفريقيا
أبرز المواد
 تفويج 1880 حاجا عراقيا.. وسفيرنا في بغداد: المملكة تستقبل حجاج العراق بحفاوة كبيرة
أبرز المواد
 نائب أمير مكة المكرمة يفتتح المعرض الإثرائي “معرض الصحابة رضي الله عنهم”
أبرز المواد
أمير الحدود الشمالية يترأس اجتماع “تحقيق التميز في القطاع الحكومي” ويوجه بتسريع العملية التنموية

أمير الحدود الشمالية يترأس اجتماع “تحقيق التميز في القطاع الحكومي” ويوجه بتسريع العملية التنموية

منطقة الحدود الشمالية
سفير المملكة لدى الأردن يلتقي وزير الصحة الأردني

سفير المملكة لدى الأردن يلتقي وزير الصحة الأردني

منطقة الحدود الشمالية
قسم صحة البيئة بـبلديةطريف‬⁩ ‏يواصل⁧ الحملات ‏التفتيشية على المنشآت

قسم صحة البيئة بـبلديةطريف‬⁩ ‏يواصل⁧ الحملات ‏التفتيشية على المنشآت

منطقة الحدود الشمالية
بلدية الخبر تنفذ 750 جولة رقابية وتغلق 30 منشأة مخالفة خلال شهر

بلدية الخبر تنفذ 750 جولة رقابية وتغلق 30 منشأة مخالفة خلال شهر

المنطقة الشرقية

سفير المملكة لدى الأردن يلتقي وزير الصحة الأردني

سفير المملكة لدى الأردن يلتقي وزير الصحة الأردني
http://almnatiq.net/?p=751740
خالد الضبيبي - المناطق

بحث سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن الأمير خالد بن فيصل بن تركي، اليوم، مع وزير الصحة الأردني معالي الدكتور سعد جابر، العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين في المجالات كافة ولا سيما الصحية منها.
واتفق الطرفان خلال اللقاء، على تفعيل اتفاقية التعاون الصحي القائمة بين البلدين وتطويرها الى آفاق أرحب واوسع واشمل، وتفعيل برنامج الطبيب الأردني الزائر الى المملكة.
وقال سمو السفير إن الاردن يتميز باهتمامه البالغ للتعاون الصحي مع المملكة، مشيرا الى اتفاقية التعاون الصحي المبرمة بين البلدين الشقيقين.
وأكد سموه إن الاردن يولي القطاع الصحي الاهتمام والعناية، ويعمل على تعزيز مقومات نجاحه من خلال الكوادر الطبية العالية والمدربة، كما أنه يحظى بسمعة طبية مرموقة بين المواطنين السعوديين.

روابط ذات صلة

أمير الحدود الشمالية يترأس اجتماع “تحقيق التميز في القطاع الحكومي” ويوجه بتسريع العملية التنموية

أمير الحدود الشمالية يترأس اجتماع “تحقيق التميز في القطاع الحكومي” ويوجه بتسريع العملية التنموية
قسم صحة البيئة بـبلديةطريف‬⁩ ‏يواصل⁧ الحملات ‏التفتيشية على المنشآت

قسم صحة البيئة بـبلديةطريف‬⁩ ‏يواصل⁧ الحملات ‏التفتيشية على المنشآت
بلدية غرب عرعر تتابع الالتزام بالاشتراطات واللوائح البلدية في بوليفارد عرعر

بلدية غرب عرعر تتابع الالتزام بالاشتراطات واللوائح البلدية في بوليفارد عرعر

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*