سفير المملكة لدى الأردن يلتقي وزير الصحة الأردني

خالد الضبيبي - المناطق

بحث سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن الأمير خالد بن فيصل بن تركي، اليوم، مع وزير الصحة الأردني معالي الدكتور سعد جابر، العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين في المجالات كافة ولا سيما الصحية منها.

واتفق الطرفان خلال اللقاء، على تفعيل اتفاقية التعاون الصحي القائمة بين البلدين وتطويرها الى آفاق أرحب واوسع واشمل، وتفعيل برنامج الطبيب الأردني الزائر الى المملكة.

وقال سمو السفير إن الاردن يتميز باهتمامه البالغ للتعاون الصحي مع المملكة، مشيرا الى اتفاقية التعاون الصحي المبرمة بين البلدين الشقيقين.

وأكد سموه إن الاردن يولي القطاع الصحي الاهتمام والعناية، ويعمل على تعزيز مقومات نجاحه من خلال الكوادر الطبية العالية والمدربة، كما أنه يحظى بسمعة طبية مرموقة بين المواطنين السعوديين.