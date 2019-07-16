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“التجارة”: استدعاء 70 ألف جهاز كهربائي غير مطابق لكفاءة الطاقة وتزيد من قيمة الفواتير

“التجارة”: استدعاء 70 ألف جهاز كهربائي غير مطابق لكفاءة الطاقة وتزيد من قيمة الفواتير
http://almnatiq.net/?p=751765
المناطق - واس

أعلنت وزارة التجارة والاستثمار استدعاء أكثر من 70 ألف منتج من الأجهزة الكهربائية المنزلية خلال العام 1440 شملت (مكيفات، ثلاجات، مجمدات، غسالات) لعدة طرازات مختلفة وذلك لعدم مطابقتها للمواصفات القياسية لكفاءة الطاقة، بالنظر لما قد تسببه في زيادة استهلاك الطاقة الكهربائية عن المعلن عنه في بطاقة كفاءة الطاقة الملصقة على الجهاز وبالتالي زيادة في قيمة فواتير الكهرباء على المستهلك.
ودعت الوزارة عموم المستهلكين المستخدمين للأجهزة المشمولة بالاستدعاء إلى التحقق من الرقم التسلسلي للمنتج عبر الموقع الإلكتروني لمركز استدعاء المنتجات غير المطابقة ومن ثم التواصل مع الشركات والوكلاء لسحب المنتج واسترداد مبلغ شراءه نقدياً، أو استبداله بمنتج آخر مطابق للمواصفات القياسية المعتمدة لضمان استخدام أجهزة موفرة لاستهلاك الطاقة بما ينعكس إيجاباً على المستهلك.
وأوضحت الوزارة أن جميع الاستدعاءات للمنتجات تم الإعلان عنها عبر الموقع الإلكتروني لمركز استدعاء المنتجات المعيبة بالإضافة إلى حسابات الوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي والنشر في الصحف المحلية ومختلف وسائل الإعلام.
وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المشتركة لوزارة التجارة والاستثمار والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة ضمن جهود البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة لاستدعاء المنتجات غير المطابقة للمواصفات القياسية لكفاءة الطاقة وتوعية المستهلكين بالاستخدام الأمثل للأجهزة الكهربائية وتقليل الهدر للطاقة وترشيد الاستهلاك.
وتحث وزارة التجارة والاستثمار عموم المستهلكين لزيارة الموقع الإلكتروني لمركز استدعاء المنتجات المعيبة “استدعاء” عبر : https://recalls.sa والذي يتيح إمكانية البحث والتعرف على المنتجات غير المطابقة لكفاءة الطاقة التي خضعت لحملات استدعاء خلال الفترة الماضية وأرقام التواصل الخاصة بالشركات والوكلاء لتلك المنتجات، ويعرض آخر المنتجات المستدعاة بأرقامها التسلسلية.

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