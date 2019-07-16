بحضور محافظ بلجرشي .. الاستثمار التشاركي يواصل جلساته

المناطق - الباحة

واصل منتدى الباحة الاستثماري التشاركي جلساته باقامة المحاضرات وورش العمل في محافظة بلجرشي ومناقشة عدد من المحاور المتعلقة بالاستثمار في المنطقة بحضور محافظ بلجرشي غلاب بن غالب ابو خشيم وعدد من مديري الادارات الحكومية ورجال الاعمال

وافتتح المنتدى الشيخ فواز باشراحيل بكلمة تحدث فيها عن اهمية الاستثمار التشاركي من خلال المشاركة الفاعلة بين رجال اعمال المنطقة والمستثمرين من خارجها مضيفا بان المنتدى سيشهد توقيع اتفاقيات تعاون مشترك بين الشركات ورجال الاعمال في الباحة

وبدأت الجلسة الأولى حول محور “آلية عمل المبادرة لدعم المشاريع ” تناولت اهم الاجراءات المتبعة لدعم وتمويل المشاريع النوعية التي تؤام طبيعة المنطقة والمقومات السياحية والتاريخية بعدها قدم المنتدى لمحة تعريفية لأهم المشاريع الاستثمارية في المنطقة.

ورحب الشيخ احمد بن مصبح شيخ قبيلة بلجرشي بالحضور مشيرا بان محافظة بلجرشي تمتلك ارثا تاريخيا وسياحيا زاخرا تشكل بيئة خصبة وجاذبة للمستثمرين وهذا المنتدى فرصة للتعريف بها وتسليط الاضواء عليها

عقب ذلك شهد المنتدى عقد ورش عمل في مجال الزراعة والسياحة والتعليم والتدريب ودعم المشاريع والصحة والاعلام.

واشار الدكتور نبيل كوشك في محاضرته عن الاستثمار الجريء والاعتماد على المشاريع النوعية والابداعية مؤكدا ان هناك ميز نسبية في منطقة الباحة في مجالي الزراعة والسياحة وقابلة للنمو السريع

فيما اوضح الدكتور متعب الجمهور الاستثمار التشاركي مبادرة مجتمعية من خلال ايجاد كيانات تجارية في المناطق النائية لتوظيف ابناءنا خريجي الجامعات وتنشيط المشاريع السياحية والزراعية وعمل توافق بين اصحاب المشاريع في المنطقة مع المستثمرين من خارجها داعيا رجال الاعمال في المنطقة الى المشاركة والتفاعل والاستفادة من الفرض النوعية والاستثمارية في منطقة الباحة

من جانبه وضح محافظ بلجرشي غلاب بن غالب ابو خشيم ان المنتدى حظي برعاية واهتمام سمو امير المنطقة والذي يهدف إلى إيجاد بيئة استثمارية جاذبة لتحقيق رؤية مستقبلية واضحة تعمل على تحديد أهم الفرص الاستثمارية المتوفرة في المنطقة وتذليل العقبات التي قد تواجه المستثمرين وتعطي رؤية واضحة لجذب المستثمرين في المنطقة في ظل وجود الفرص الاستثمارية المتاحة التي تتميز بها منطقة الباحة .