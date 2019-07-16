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وزير التعليم يوجه بتحسين مستويات 7371 معلماً ومعلمة إلى الخامس والسادس

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وزير التعليم يوجه بتحسين مستويات 7371 معلماً ومعلمة إلى الخامس والسادس

وزير التعليم يوجه بتحسين مستويات 7371 معلماً ومعلمة إلى الخامس والسادس
http://almnatiq.net/?p=751775
الرياض - خالد الضبيبي
وجه معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ بتحسين مستويات (7371) معلما ومعلمة من شاغلي الوظائف التعليمية، ونقلهم إلى المستويين الخامس السادس، وذلك في إطار عمل الوزارة الرامي إلى تحقيق الاستقرار النفسي والوظيفي للمعلمين والمعلمات ليتمكنوا من أداء رسالتهم التعليمية وفق أفضل السبل.
وشمل النقل إلى المستوى الخامس على الوظائف التعليمية (7268) معلماً ومعلمة، فيما بلغ عدد المنقولين إلى المستوى السادس (103) معلماً ومعلمة .
وأكدت وزارة التعليم تطبيق قواعد المفاضلة والمؤهلات التربوية على جميع من شملهم القرار، مبينة أن المنقولين على المستويين الخامس والسادس سوف يعاملون وفق المادة (18/أ) من نظام الخدمة المدنية فيما يخص الراتب.

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