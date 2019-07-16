النحال الغيلاني يكشف أسرار عسل المورينجا النادر بمهرجان الباحة

المناطق - الباحة

يعرض مهرجان العسل الدولي بالباحة في نسخته 12 ، عسل “المورينجا”، والذي يعد من أندر أنواع العسل على الإطلاق.

وقال النحال صالح الغيلاني لقد وجدت مهرجان العسل بالباحة فرصة للمشاركة والتعريف بعسل المورينجا والذي يستخرج من شجرة ولها عدة أسماء فهي تسمى شجرة الرحمة، وشجرة اليسر، وغصن البان، والحبة الغالية، وشجرة الرواق؛ فهي تتكيف مع أية بيئة، ولا تحتاج إلى مياه كثيرة سوى مياه الأمطار، بحيث تزرع في الجبال والصحاري

ويقول النحال الغيلاني إن النحل الذي يتغذى على المورينجا يستغرق 21 يوما للبدء في إنتاج أول خلية «الشمع»، كما أن صناعته مكلفة مقارنة بسعر بيعه.

ويصل سعر الكيلو من عسل المورينجا الى اكثر من الف ريال