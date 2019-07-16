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أمير القصيم يستقبل الفائز بالمركز الأول بجائزة الملك سلمان بن عبدالعزيز للدراسات العليا

أمير القصيم يستقبل الفائز بالمركز الأول بجائزة الملك سلمان بن عبدالعزيز للدراسات العليا

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أمير القصيم يستقبل الفائز بالمركز الأول بجائزة الملك سلمان بن عبدالعزيز للدراسات العليا

أمير القصيم يستقبل الفائز بالمركز الأول بجائزة الملك سلمان بن عبدالعزيز للدراسات العليا
http://almnatiq.net/?p=751801
المناطق - بريدة

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة القصيم بمكتبه بديوان الإمارة اليوم، الدكتور محمد بن عبدالرحمن السلامة ، الذي قدم للسلام على سموه بمناسبة فوزه وتحقيقه المركز في جائزة الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود للدراسات العليا في تاريخ الجزيرة العربية وحضارتها في دورتها الثانية.

ورحب سموه به ، مفتخراً بهذا الإنجاز الذي ينسب لأبناء المنطقة ، مبدياً سعادته في ذلك ، لافتاً الانتباه إلى أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – يحب علم التاريخ ومن المهتمين والباحثين فيه ، ويحتفي بالمؤرخين ، مشيداً بمسمى الجائزة وتشرفها بأنها تحمل اسم الملك سلمان بن عبدالعزيز.
ونوه سمو أمير منطقة القصيم باهتمام القيادة الحكيمة – أيدها الله – بشباب الوطن وباحثيه وتشجيعهم وتنمية مواهبهم وتعزيز قدراتهم منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز آل سعود -رحمه الله- وسعيها المستمر في النهوض بهذا الوطن المعطاء بسواعد أبنائه.

من جانبه ، قدم الدكتور عبدالرحمن السلامة بالغ شكره وتقديره على لقائه بسموه وتشجيعه ودعمه له ، مؤكداً أن هذا اللقاء يعد دافعاً ومحفزاً له لبذل المزيد من البحوث والدراسات التي تخدم تاريخ وطننا الغالي والجزيرة العربية ، رافعاً عظيم شكره وجزيل عرفاه للقائد الملهم لهذه الجائزة وواضع لبنتها الأولى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله – لتحفيز أبنائه وبناته سواء من المملكة في مثل هذه الجوائز القيمة والتي لها انتشار وجعل لها المكانة الرفيعة من خلال تميزها في مجالها.

 

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