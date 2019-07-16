أمانة عسير تسحب 92 مركبة تالفة ضمن جهودها لمعالجة التشوه البصري

المناطق - أبها

تواصل أمانة منطقة عسير جهودها في إزالة السيارات التالفة و المهملة المشوهة للمظهر العام، وذلك ضمن محاور مبادرة معالجة التشوه البصري والتي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية .

وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي بأنه قد تم خلال الشهر الماضي سحب نحو 96 مركبة تالفة من مواقع مختلفة بمدينة ابها .

وأشار إلى أن الفرق المتخصصة في الأمانة قد قامت بالتحفظ على تلك المركبات تمهيدا لتطبيق الغرامات المقررة بحق المخالفين .

منبها بأن الحملة تهدف إلى القضاء على كافة مسببات التشوه البصري و ذلك لتعزيز السلوك الحضاري، و المشاركة المجتمعية بأهمية المحافظة على البيئة، وحماية المرافق العامة، ومعالجة التشوه البصري بكافة اشكاله .

هذا وقد تم الاستعانة بأكثر من 20 معدة و آلية متنوعة و35 من القوى العاملة خلال تنفيذ الحملة .