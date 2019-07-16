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أمير جازان يعزي الجبيلي في وفاة والده

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أمير جازان يعزي الجبيلي في وفاة والده

أمير جازان يعزي الجبيلي في وفاة والده
http://almnatiq.net/?p=751810
جازان - فضة عطيف

قدم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان ، تعازيه و مواساته الى أ. أحمد بن عبدالله الجبيلي رئيس المركز الإعلامي بمحافظة صامطه ومدير الإدارة بمحكمة الطوال والمحرر بصحيفة عكاظ والى أسرته في وفاة والدهم الشيخ  عبدالله بن أحمد يحي جبيلي  – رحمه الله –
وأعرب أمير منطقة جازان ، عن خالص تعازيه ومواساته لأسرة الفقيد ، سائلاُ الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته وأن يلهم ذويه وأفراد أسرته كافة الصبر و السلوان .
من جهتهم عبرت أسرة الفقيد عبدالله بن احمد يحي جبيلي عن خالص شكرهم وتقديرهم لسمو أمير المنطقة ، على مواساته لهم ومشاركته في مصابهم ، سائلين الله أن يديم على سموه الصحة و العافية وأن لا يريه مكروه .

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