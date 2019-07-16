أمير جازان يعزي الجبيلي في وفاة والده

جازان - فضة عطيف

قدم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان ، تعازيه و مواساته الى أ. أحمد بن عبدالله الجبيلي رئيس المركز الإعلامي بمحافظة صامطه ومدير الإدارة بمحكمة الطوال والمحرر بصحيفة عكاظ والى أسرته في وفاة والدهم الشيخ عبدالله بن أحمد يحي جبيلي – رحمه الله –

وأعرب أمير منطقة جازان ، عن خالص تعازيه ومواساته لأسرة الفقيد ، سائلاُ الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته وأن يلهم ذويه وأفراد أسرته كافة الصبر و السلوان .

من جهتهم عبرت أسرة الفقيد عبدالله بن احمد يحي جبيلي عن خالص شكرهم وتقديرهم لسمو أمير المنطقة ، على مواساته لهم ومشاركته في مصابهم ، سائلين الله أن يديم على سموه الصحة و العافية وأن لا يريه مكروه .