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مدير جامعة الملك خالد يدشن فعالية خدمة المجتمع للترحيب بزوار المنطقة

مدير جامعة الملك خالد يدشن فعالية خدمة المجتمع للترحيب بزوار المنطقة

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مدير جامعة الملك خالد يدشن فعالية خدمة المجتمع للترحيب بزوار المنطقة

مدير جامعة الملك خالد يدشن فعالية خدمة المجتمع للترحيب بزوار المنطقة
http://almnatiq.net/?p=751813
المناطق - أبها

دشن معالي مدير جامعة الملك خالد الأستاذ الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي، صباح اليوم الثلاثاء، الفعالية الترحيبية الميدانية بضيوف وزوار منطقة عسير، وذلك بحضور سعادة مدير شرطة منطقة عسير اللواء عبدالعزيز بن صالح المغلوث، ووكيل الجامعة الأستاذ الدكتور محمد الحسون وعميد خدمة المجتمع والتعليم المستمر.

وتقام هذه الفعالية بتنظيم من وحدة الأعمال التطوعية بعمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر بالجامعة، وذلك ضمن مشاركاتها في مبادرة “حسن الوفادة”، التي أطلقها سمو أمير منطقة عسير مؤخرًا.

فيما أوضح عميد خدمة المجتمع والتعليم المستمر الأستاذ الدكتور عمر علوان عقيل أن هذه المبادرة تتمثل في الترحيب بضيوف وزوار منطقة عسير وفي المحافظات والمراكز التابعة لها، إضافة إلى المتنزهات والوجهات السياحية والمجمعات التجارية أيضًا، من خلال تقديم هدايا ومنشورات ترحيبية تحمل هوية المنطقة.

وتستمر هذه الفعالية حتى بداية شهر ذي الحجة المقبل بمشاركة فريق “بادر” التطوعي التابع لوحدة الأعمال التطوعية بعمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر، والذي سينظم جولات ترحيبية داخل مدينة أبها والمحافظات والمراكز التابعة لمنطقة عسير.

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