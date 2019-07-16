معالي مدير جامعة الباحة يطلع على آلية التدريب على البرامج التعليمية والعملية المقدمة للمتدربات على تعليم قيادة المركبات

المناطق - الباحة

عقد معالي مديرجامعة الباحة الأستاذ الدكتور عبدالله بن يحيى الحسين اجتماعاً موسعاً مع الرئيس التنفيذي لشركة SN الألمانية، السيد بيتر لهنرت، والسيدة سوزان ابنرت ماير كبيرة المدربات والمشرفة على برامج التدريب من النمسا، والسيد رالف قنفورت رئيس قطاع البرامج التعليمية من ألمانيا، والسيد دالي مارك من فرنسا الرئيس التنفيذي لشركة HHP لأجهزة المحاكاة، وبحضور سعادة المدير التنفيذي لمدرسة تعليم قيادة المركبات بمنطقة الباحة المشرف على الإدارة العامة للاستثمار وتنمية الموارد الذاتبة بالجامعة الدكتور سلطان جابر الغامدي بمكتب معاليه بالمدينة الجامعية.

وقد تم خلال الاجتماع مناقشة آلية التدريب على البرامج التعليمية والعملية المقدمة للمتدربات على تعليم قيادة المركبات؛ ضمن أعلى المعايير العالمية المعتمدة من الإدارة العامةللمرور بالمملكة، بالإضافة إلى برنامج تدريب المدربات وتأهيلهن على الأنظمة والبرامج النوعية التي ستقدم بإذن الله..

من جهة أخرى دشن معالي مدير الجامعة الموقع الرسمي((للسوشيال ميديا)) لمدرسة تعليم قيادة المركبات بمنطقة الباحة.