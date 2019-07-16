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أمير القصيم يستقبل العميد الخليوي بمناسبة تعيينه مساعداً لمدير شرطة المنطقة

أمير القصيم يستقبل العميد الخليوي بمناسبة تعيينه مساعداً لمدير شرطة المنطقة
http://almnatiq.net/?p=751842
المناطق - بريدة

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم بمكتبه بديوان الإمارة اليوم، مساعد مدير عام شرطة المنطقة المعين العميد سليمان الخليوي ، الذي قدم للسلام على سموه ، بمناسبة تعيينه مساعداً لمدير عام شرطة منطقة القصيم.

وقدم سموه التهنئة, للعميد الخليوي , راجياً له ولزملائه منسوبي شرطة المنطقة التوفيق والسداد, موجهاً سموه بمضاعفة الجهود وبذل المزيد لما فيه خدمة الدين ثم الملك والوطن.

ونوه سمو الأمير فيصل بن مشعل بدعم حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد – حفظهما الله – للقطاع الأمني ولرجال الأمن, حرصاً على استتباب الأمن وحماية الوطن والمواطن, مشيراً إلى ما تتمتع به هذه البلاد من أمن وأمان بفضل الله ثم بتطبيق ولاة الأمر حفظهم الله لتعاليم الشريعة الإسلامية.
من جانبه أعرب العميد سليمان الخليوي عن شكره لسمو أمير منطقة القصيم على استقباله وتوجيهاته السديدة، مؤكداً عزمه على بذل قصارى الجهد لتقديم كل ما فيه خدمة الوطن، منوهاً بدعم سموه الدائم واهتمامه المستمر بكل ما من شأنه حفظ أمن الوطن والمواطن، داعياً الله أن يوفقه وأن يكون عند حسن ثقة الجميع خدمة المنطقة.
حضر اللقاء مدير شرطة القصيم اللواء علي بن حسن بن مرضي

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