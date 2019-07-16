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بلدية القرى تسخّر طاقاتها لمهرجان الأطاولة التراثي الخامس

بلدية القرى تسخّر طاقاتها لمهرجان الأطاولة التراثي الخامس

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بلدية القرى تسخّر طاقاتها لمهرجان الأطاولة التراثي الخامس

بلدية القرى تسخّر طاقاتها لمهرجان الأطاولة التراثي الخامس
http://almnatiq.net/?p=751846
المناطق - الباحة
أسهم التواجد الخدمي في مهرجان الأطاولة التراثي الخامس، المقام برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة الباحة، وبإشراف مباشر من إدارة الفعاليات والمهرجانات بإمارة الباحة، إسهاماً كبيراً في إعداد وتجهيز أرض المهرجان بكافة المقومات التي من شأنها إنجاح المهرجان وفعالياته وسلامة الزائرين .
حيث قدمت بلدية محافظة القرى وبقياداتها الوطنية الشابة في كل الإدارات نموذجاً حياً وعلى أرض الواقع ومجهودات لفتت أنظار الجميع بما تم إضافته من جماليات أضفت على سماء المهرجان بريقه ورونقه .
حيث سخّرت بلدية القرى ماتملكه من طاقات شابة ومعدات وإمكانات من أجل إستمرار الوجه العام للمنطقة التراثية وما جاورها من الأسواق والأركان مهيئاً للزوار والمتنزهين .
يذكر أن بلدية القرى تواجدت منذ وقت مبكر بعد الإعلان عن الإستعدادات الأولية للمهرجان، إذ قامت بتجهيز سوق ربوع قريش التاريخي والوادي التراثي والطرقات المؤدية للمهرجان بكل مايلزمه من إنارة وحاويات نظافة وطاقم عمالة متجول على مدار الساعة، وكذلك الإشراف المباشر من قِبل رئيسها المهندس سعيد بن صالح الزهراني الذي يتواجد بشكل شبه يومي للسؤال والمتابعة عن قُرب لكل مامن شأنه توفير الراحة للزوار والمتسوقين .
واوضح  المهندس الزهراني  بأنهم على اهبة الاستعداد ويقفون على قدم وساق جنباً إلى جنب مدعومين من قِبل أمين منطقة الباحة الدكتور علي السواط لتوفير كل الإحتياجات للمهرجان حتى مابعد انتهاءه، وقدم شكره وتقديره للتعامل الذي لمسوه من أعضاء اللجنة المنظمة وتمنى لهم التوفيق في إنجاح هذا المهرجان .

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