احدث الأخبار

التعريف ببطاقة الأداء المتوازن وكيفية استخدامها برنامج ” وازن” يواصل جولاته الميدانية بزيارة مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف
منطقة مكة المكرمة
 بلدية القرى تسخّر طاقاتها لمهرجان الأطاولة التراثي الخامس
منطقة الباحة
 أمير القصيم يستقبل العميد الخليوي بمناسبة تعيينه مساعداً لمدير شرطة المنطقة
أبرز المواد
 أمير المنطقة الشرقية يرفع الشكر لخادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي العهد على التعزية في وفاة والدته
أبرز المواد
 أمير جازان يعزي أسرة العكور في وفاة أخيهم
منطقة جازان
 أمانة القصيم تنظم ورشة عمل “تأهيل مدينة بريدة كمدينة صحية بمنظمة الصحة العالمية”
منطقة القصيم
 القصبي: قرار السماح للأنشطة التجارية بالعمل لمدة 24 ساعة سيمكن من رفع جودة الحياة في المدن السعودية
أبرز المواد
 المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب يختتم أعمال اجتماعه برئاسة المملكة
منوعات
 وزير الثقافة يثمن للقيادة نقل مهرجان الجنادرية إلى وزارة الثقافة
أبرز المواد
 معالي مدير جامعة الباحة يطلع على آلية التدريب على البرامج التعليمية والعملية المقدمة للمتدربات على تعليم قيادة المركبات
منطقة الباحة
 مدير جامعة الملك خالد يدشن فعالية خدمة المجتمع للترحيب بزوار المنطقة
منطقة عسير
 أمير جازان يعزي الجبيلي في وفاة والده
أبرز المواد
التعريف ببطاقة الأداء المتوازن وكيفية استخدامها برنامج ” وازن” يواصل جولاته الميدانية بزيارة مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف

التعريف ببطاقة الأداء المتوازن وكيفية استخدامها برنامج ” وازن” يواصل جولاته الميدانية بزيارة مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف

منطقة مكة المكرمة
بلدية القرى تسخّر طاقاتها لمهرجان الأطاولة التراثي الخامس

بلدية القرى تسخّر طاقاتها لمهرجان الأطاولة التراثي الخامس

منطقة الباحة
أمير القصيم يستقبل العميد الخليوي بمناسبة تعيينه مساعداً لمدير شرطة المنطقة

أمير القصيم يستقبل العميد الخليوي بمناسبة تعيينه مساعداً لمدير شرطة المنطقة

أبرز المواد
أمير المنطقة الشرقية يرفع الشكر لخادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي العهد على التعزية في وفاة والدته

أمير المنطقة الشرقية يرفع الشكر لخادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي العهد على التعزية في وفاة والدته

أبرز المواد

التعريف ببطاقة الأداء المتوازن وكيفية استخدامها برنامج ” وازن” يواصل جولاته الميدانية بزيارة مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف

التعريف ببطاقة الأداء المتوازن وكيفية استخدامها برنامج ” وازن” يواصل جولاته الميدانية بزيارة مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف
http://almnatiq.net/?p=751849
الطائف - عادل الزهراني

ضمن خطط وأنشطة برنامج ” وازن” الذي تتبناه وزارة الصحة لدعم المستشفيات وتحسين مستوى خدماتها ورفع مستوى الأداء فيها، واصل فريق البرنامج ، جولاته الميدانية حيث قام بزيارة مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بمحافظة الطائف ..

واستعرض الفريق خلال الزيارة التعريف ببطاقة الأداء المتوازن  وتطبيق هذه التجربة العالمية في السعودية وذلك من خلال عرض قدمه الدكتور عصام الغامدي مدير البرنامج ، كما استمع إلى عرض مقدم من مدير المستشفى حول الوضع الحالي للمستشفى، والخطط التحسينية، وما تم من إجراءات تنعكس ايجاباً على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين في محافظة الطائف.
كما قام فريق برنامج بشرح طريقة استخدام بطاقة الأداء المتوازن لتحسين النتائج السريرية وذلك من خلال عرض قدمه الدكتور أنس بخيت، إضافة إلى ذلك ركز برنامج الزيارة على العديد من المحاور المهمة شملت تجربة المريض، برنامج أداء الصحة، المراجعة السريرية، الجودة وسلامة المرضى، والموارد البشرية.
وقام فريق البرنامج خلال زيارته للمستشفى بجولة داخلية شملت أقسام الطوارئ والعناية والتنويم، وكذلك قسم الجودة، الموارد الذاتية، التمريض، وقسم برنامج أداء الصحة والسجلات، علاوة على قسم السجلات الطبية.
ويعتبر “وازن” أحد برامج الإدارة العامة لشئون المستشفيات لتقديم الدعم اللازم للمستشفيات لتحسين خدماتها من خلال ربط نتائج مؤشرات الأداء المتوازن من سهولة الوصول للخدمات الصحية وجودتها وتطوير القوي العاملة وعكس تحديات ومعوقات العمل للجهات المتخذة للقرار لدعمها والتأكد من وصولها للتميز في تقديم الرعاية.
ويستند برنامج وازن على تقارير عدد من مؤشرات الأداء التي يتم قياسها بواسطة بطاقة الأداء المتوازن.
وتتمثل رسالة البرنامج في ضمان استمرارية التحسين المستمر لجودة الخدمات المقدمة للمستفيدين من الخدمات الصحية في مستشفيات وزارة الصحة.
ويهدف برنامج ” وازن” إلى  تحقيق أهداف رؤية 2030 ، إعداد التقارير عن نتائج أداء المستشفيات، التي يمكن توظيفها في مراجعة وتحسين الأداء وعكسها لأصحاب القرار، دعم المستشفيات في تنفيذ غاياتها وخططها الاستراتيجية وفق المؤشرات لضمان تحقيق أهدافها ومبادراتها ومشروعاتها المعتمدة، تحديد وتحليل المخاطر وأوجه الصعوبات التي تواجه المستشفيات في مسارها لتحقيق أهدافها واقتراح، الحلول المناسبة لمعالجتها، ونشر ثقافة قياس ومراجعة وتحسين أداء المستشفيات، وتعزيز قدراتها في هذا المجال .

روابط ذات صلة

خادم الحرمين الشريفين يغادر إلى نيوم لقضاء بعض الوقت للراحة والاستجمام

خادم الحرمين الشريفين يغادر إلى نيوم لقضاء بعض الوقت للراحة والاستجمام
مجلس الوزراء يقرر السماح للأنشطة التجارية بالعمل لمدة (24) ساعة بمقابل مالي يحدده وزير الشؤون البلدية والقروية

مجلس الوزراء يقرر السماح للأنشطة التجارية بالعمل لمدة (24) ساعة بمقابل مالي يحدده وزير الشؤون البلدية والقروية
نائب أمير مكة المكرمة يفتتح المعرض الإثرائي “معرض الصحابة رضي الله عنهم”

نائب أمير مكة المكرمة يفتتح المعرض الإثرائي “معرض الصحابة رضي الله عنهم”

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*