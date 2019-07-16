التعريف ببطاقة الأداء المتوازن وكيفية استخدامها برنامج ” وازن” يواصل جولاته الميدانية بزيارة مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف

الطائف - عادل الزهراني

ضمن خطط وأنشطة برنامج ” وازن” الذي تتبناه وزارة الصحة لدعم المستشفيات وتحسين مستوى خدماتها ورفع مستوى الأداء فيها، واصل فريق البرنامج ، جولاته الميدانية حيث قام بزيارة مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بمحافظة الطائف ..

واستعرض الفريق خلال الزيارة التعريف ببطاقة الأداء المتوازن وتطبيق هذه التجربة العالمية في السعودية وذلك من خلال عرض قدمه الدكتور عصام الغامدي مدير البرنامج ، كما استمع إلى عرض مقدم من مدير المستشفى حول الوضع الحالي للمستشفى، والخطط التحسينية، وما تم من إجراءات تنعكس ايجاباً على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين في محافظة الطائف.

كما قام فريق برنامج بشرح طريقة استخدام بطاقة الأداء المتوازن لتحسين النتائج السريرية وذلك من خلال عرض قدمه الدكتور أنس بخيت، إضافة إلى ذلك ركز برنامج الزيارة على العديد من المحاور المهمة شملت تجربة المريض، برنامج أداء الصحة، المراجعة السريرية، الجودة وسلامة المرضى، والموارد البشرية.

وقام فريق البرنامج خلال زيارته للمستشفى بجولة داخلية شملت أقسام الطوارئ والعناية والتنويم، وكذلك قسم الجودة، الموارد الذاتية، التمريض، وقسم برنامج أداء الصحة والسجلات، علاوة على قسم السجلات الطبية.

ويعتبر “وازن” أحد برامج الإدارة العامة لشئون المستشفيات لتقديم الدعم اللازم للمستشفيات لتحسين خدماتها من خلال ربط نتائج مؤشرات الأداء المتوازن من سهولة الوصول للخدمات الصحية وجودتها وتطوير القوي العاملة وعكس تحديات ومعوقات العمل للجهات المتخذة للقرار لدعمها والتأكد من وصولها للتميز في تقديم الرعاية.

ويستند برنامج وازن على تقارير عدد من مؤشرات الأداء التي يتم قياسها بواسطة بطاقة الأداء المتوازن.

وتتمثل رسالة البرنامج في ضمان استمرارية التحسين المستمر لجودة الخدمات المقدمة للمستفيدين من الخدمات الصحية في مستشفيات وزارة الصحة.

ويهدف برنامج ” وازن” إلى تحقيق أهداف رؤية 2030 ، إعداد التقارير عن نتائج أداء المستشفيات، التي يمكن توظيفها في مراجعة وتحسين الأداء وعكسها لأصحاب القرار، دعم المستشفيات في تنفيذ غاياتها وخططها الاستراتيجية وفق المؤشرات لضمان تحقيق أهدافها ومبادراتها ومشروعاتها المعتمدة، تحديد وتحليل المخاطر وأوجه الصعوبات التي تواجه المستشفيات في مسارها لتحقيق أهدافها واقتراح، الحلول المناسبة لمعالجتها، ونشر ثقافة قياس ومراجعة وتحسين أداء المستشفيات، وتعزيز قدراتها في هذا المجال .