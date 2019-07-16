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كفى توعي الزوار بخطورة التدخين عبر (نقي)

كفى توعي الزوار بخطورة التدخين عبر (نقي)

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كفى توعي الزوار بخطورة التدخين عبر (نقي)

كفى توعي الزوار بخطورة التدخين عبر (نقي)
http://almnatiq.net/?p=751852
المناطق - الطائف

اختتمت جمعية كفى للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات البرنامج التوعوي (نقي) الذي أقيم لزوار و مرتادي منتزه الملك عبدالله بن عبدالعزيز – رحمه الله-  وذلك تزامنا مع موسم الطائف وإجازة الصيف.
وذكر مدير جمعية كفى بالطائف الأستاذ عبدالله بن علي الشهري
أن هذا البرنامج ( نقي ) انطلق  استكمالا للبرامج و الأنشطة التوعوية التثقيفية خلال موسم الإجازة الصيفية بالمحافظة وامتد لمدة 4 أيام استفاد منه 570 زائراً من أهالي الطائف والمملكة ودول الخليج .
وذكر الشهري أن البرنامج والذي شمل فعاليات مختلفة وعيادة كفى المتنقلة لقي اقبالاً كبيراً من الزوار حيث توجه العشرات منهم الى مقر الجمعية ليلتقوا الاطباء المتخصصين والذين بدورهم  يطلعونهم على كيفية الاقلاع عن التدخين ، ومساعدة ذويهم في التخلص من السموم ، كما يحصلون على الأدوية التي تتناسب مع حالاتهم.

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