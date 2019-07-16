مسؤول إماراتي: ناقلة النفط المفقودة في مضيق هرمز ليست إماراتية

المناطق - الرياض

علق مسؤول إماراتي، اليوم الثلاثاء، على الأنباء المتداولة حول فقدان ناقلة نفط تابعة للإمارات في المياه الإقليمية الإيرانية، أثناء عبورها مضيق هرمز.

ونفى المسؤول الإماراتي في تصريحات نقلتها قناة “العربية” أن تكون ناقلة النفط المفقودة في مضيق هرمز إماراتية.

وأضاف المسؤول أن ناقلة النفط غير مملوكة أو مشغلة من الإمارات ولم ترسل نداء استغاثة.

وأفادت وكالة “أسوشيتد برس”، اليوم الثلاثاء، بأن فقدان الاتصال بناقلة نفط في مضيق هرمز، لمدة يومين، أثار قلقا ومخاوف حول وضعها، في ظل توتر العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران.

وقالت الوكالة إن ناقلة نفط ترفع علم بنما، تسمى “ريا” كانت تمر عبر مضيق هرمز، وجنحت نحو المياه الإيرانية، قبل أن تختفي، ولم يتضح بعد ما حدث لها.

ونقلت “أسوشيتد برس” عن مصدر في شركة “ريفينيتيف” للبيانات، أن الناقلة لم تختف عن أنظمة المراقبة خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة.

وأشارت الوكالة إلى أن “بيانات التتبع أظهرت أن ناقلة نفط إماراتية كانت تمر عبر مضيق هرمز، انجرفت نحو المياه الإيرانية، ثم اختفت الإشارات التي تنقل موقعها منذ أكثر من يومين”.

وبينت الوكالة الأمريكية أنه من غير الواضح حتى الآن، ما حدث لناقلة النفط التابعة لشركة إماراتية، رغم أنها كانت ترفع العلم بنما، واختفت عن أجهزة التتبع منذ ليلة السبت.

وكانت ناقلة النفط “ريا”، التي يبلغ طولها 58 مترا، تسير في رحلات من دبي والشارقة بالساحل الغربي للإمارات، قبل المرور عبر مضيق هرمز في طريقها إلى ميناء الفجيرة في الساحل الشرقي للإمارات، بحسبما أفادت “أسوشيتد برس”.