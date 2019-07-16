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نائب أمير منطقة جازان يتفقد سير العمل بمشروع إسكان “الصفوة جاردن”

نائب أمير منطقة جازان يتفقد سير العمل بمشروع إسكان “الصفوة جاردن”
http://almnatiq.net/?p=751877
جازان - فضة عطيف

تفقد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان اليوم, سير العمل بمشروع إسكان “الصفوة جاردن” بمدينة جيزان التابع لوزارة الإسكان, وذلك ضمن الجولات التفقدية التي يقوم بها سموه لمختلف الإدارات والمشروعات التنموية بالمنطقة.
واطلع سمو نائب أمير المنطقة خلال الجولة على المراحل المنجزة من المشروع، مستمعًا لشرح مفصل من مدير عام فرع وزارة الإسكان بالمنطقة المهندس حسن بن سالم السهيمي، عن المراحل الجارِي تنفيذها بالمشروع الذي يقام على مساحة “4,245,464”مترا مربعا , وسيوفر عن اكتماله “4170” شقة سكنية صممت وفق أرقى الطرز المعمارية الحديثة, إلى جانب فندق خمسة نجوم وجامع ومول تجاري وعدد من المطاعم ومواقف للسيارات وساحة مركزية ومسابح ومناطق ألعاب الأطفال وغيرها من المرافق الخدمية المساندة الأخرى.
ووجه الأمير محمد بن عبدالعزيز مدير عام الإسكان بالمنطقة، والقائمين على المشروع، بمضاعفة الجهود, لإنجازه في الوقت المحددة له، وبذل كل ما يسهم في خدمة المواطن إنفاذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة, مؤكداً حرص ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان وحرصه شخصيًّا، على المتابعة الدائمة للمشروعات التي يجري تنفيذها بالمنطقة، راجيًا العون والتوفيق من الله تعالى للجميع, لتحقيق ما فيه الخير والفائدة ويخدم الصالح العام.

 

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