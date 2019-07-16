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مدينة الحجاج بأبو عجرم الجوف تؤكد جاهزيتها لاستقبال ضيوف الرحمن

مدينة الحجاج بأبو عجرم الجوف تؤكد جاهزيتها لاستقبال ضيوف الرحمن

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مدينة الحجاج بأبو عجرم الجوف تؤكد جاهزيتها لاستقبال ضيوف الرحمن

مدينة الحجاج بأبو عجرم الجوف تؤكد جاهزيتها لاستقبال ضيوف الرحمن
http://almnatiq.net/?p=751906
المناطق - الجوف

أنهت مدينة الحجاج بمركز أبو عجرم بمنطقة الجوف استعداداتها لاستقبال طلائع حجاج بيت الله الحرام للعام الحالي 1440 هـ والقادمين عبر المنافذ البرية من الدول الشقيقة المجاورة لتوفير أكبر قدرٍ من
وسائل الراحة باستخدام أحدث التقنيات لتمكين ضيوف الرحمن من أداء مناسكهم بكل يسرٍ وسهولة منذ لحظة دخولهم للأراضي السعودية وحتى مغادرتهم – سالمين غانمين – بإذن الله وكان ذلك بمشاركة عددٍ من الأجهزة الحكومية الخدمية والتعليمية والأمنية في منطقة الجوف .

حيث زار أمين منطقة الجوف المهندس عاطف الشرعان مدينة الحجاج للوقوف على الخدمات المقدمة وكان في استقباله رئيس بلدية أبو
عجرم المهندس مشعل بن محمد الحسن يرافقهم رئيس مركز ابو عجرم الأستاذ بدر الشمري مطلعين على الخدمات البلدية .

وتبعد مدينة الحجاج بمركز أبو عجرم عن محافظة دومة الجندل 50 كلم بطرق مزدوجة مكتملة الخدمات حيث تم الانتهاء من تركيب
مخيمات المبيت وفرشها و تكييفها وتجهيز عدد 3 مخيمات كبيرة .

كما تم تجهيز مخيمات للأدارات الخدمية المشاركة ، وتجهيز طرق معبده وغرس الأشجار لترطيب الأجواء وتركيب أعمدة الأنارة و تركيب كشافات وفوانيس وتركيب شبكة رذاذ للماء بمساحة 10 آلاف متر مربع وتركيب مكيفات في المخيمات واللوحات الترحيبة والإعلام السعودية ، كما تم تمديد شبكة المياه بمدينة الحجاج بابو عجرم ، وإضافة مولدات وعدادات كهربائية .

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