احدث الأخبار

مدني العاصمة المقدسة يخمد حريقاً اندلع بمنزل بحي الشوقية
منطقة مكة المكرمة
 محافظة الوجه .. آفاق سياحية ومقصد عالمي لهواة الغوص
منطقة تبوك
 مدينة الحجاج بأبو عجرم الجوف تؤكد جاهزيتها لاستقبال ضيوف الرحمن
منطقة الجوف
 جوازات مطار المدينة المنورة ترفع طاقتها التشغيلية إلى الدرجة القصوى
أبرز المواد
 مقتل 12 شخصا نتيجة انهيار مبنى سكني في نيجيريا
أبرز المواد
 وصول الدفعة الأولى من الحجاج العراقيين القادمين عبر منفذ جديدة عرعر
أبرز المواد
 “البلدية”: قرار “افتتاح المحلات 24 ساعة” لا يشمل العمل في أوقات الصلاة
أبرز المواد
 أمم إفريقيا 2019.. تونس تبحث عن المركز الثالث بذهنية أولمبية
أبرز المواد
 نائب أمير منطقة جازان يتفقد سير العمل بمشروع إسكان “الصفوة جاردن”
أبرز المواد
 وزير المالية يشكر خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد بمناسبة الموافقة على نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد
أبرز المواد
 أمير منطقة الرياض بالنيابة يستقبل سفير تشاد لدى المملكة
منطقة الرياض
 حفصة حفظت القرآن في 7 أشهر .. وتحصد الاجازات تلو الاخرى لتظفر بالخيرية
منطقة مكة المكرمة
مدني العاصمة المقدسة يخمد حريقاً اندلع بمنزل بحي الشوقية

مدني العاصمة المقدسة يخمد حريقاً اندلع بمنزل بحي الشوقية

منطقة مكة المكرمة
محافظة الوجه .. آفاق سياحية ومقصد عالمي لهواة الغوص

محافظة الوجه .. آفاق سياحية ومقصد عالمي لهواة الغوص

منطقة تبوك
مدينة الحجاج بأبو عجرم الجوف تؤكد جاهزيتها لاستقبال ضيوف الرحمن

مدينة الحجاج بأبو عجرم الجوف تؤكد جاهزيتها لاستقبال ضيوف الرحمن

منطقة الجوف
جوازات مطار المدينة المنورة ترفع طاقتها التشغيلية إلى الدرجة القصوى

جوازات مطار المدينة المنورة ترفع طاقتها التشغيلية إلى الدرجة القصوى

أبرز المواد

مدني العاصمة المقدسة يخمد حريقاً اندلع بمنزل بحي الشوقية

http://almnatiq.net/?p=751923
المناطق - واس

تمكنت فرق الإطفاء والإنقاذ بالدفاع المدني بالعاصمة المقدسة اليوم من إخماد حريق اندلع في منزل بحي الشوقية .
وأفاد المتحدث الرسمي للادارة العامة للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة المكلف الرائد نايف الشريف بأن رجال الدفاع المدني باشروا بلاغا عن حريق في منزل بحي الشوقية بالعاصمة المقدسة ، حيث اتضح اشتعال النار في مطبخ تقدر مساحته بستة أمتار مربعة في منزل مكون من دورين يقع في منطقة وعرة أعلى قمة جبل البرما ، وقد تم إخلاء ساكني المنزل وعددهم (5) ، دون حدوث أي إصابات في الأرواح ولله الحمد ، والسيطرة على الحريق وإخماده .
وبين الرائد الشريف أنه تمت مباشرة التحقيق بالحريق للوقوف على مسبباته ، مهيباً بالجميع بضرورة أخذ الحيطة والحذر أثناء استخدام مواقد الغاز والتأكد من سلامة التمديدات الخاصة بها .

روابط ذات صلة

حفصة حفظت القرآن في 7 أشهر .. وتحصد الاجازات تلو الاخرى لتظفر بالخيرية

حفصة حفظت القرآن في 7 أشهر .. وتحصد الاجازات تلو الاخرى لتظفر بالخيرية
كفى توعي الزوار بخطورة التدخين عبر (نقي)

كفى توعي الزوار بخطورة التدخين عبر (نقي)
التعريف ببطاقة الأداء المتوازن وكيفية استخدامها برنامج ” وازن” يواصل جولاته الميدانية بزيارة مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف

التعريف ببطاقة الأداء المتوازن وكيفية استخدامها برنامج ” وازن” يواصل جولاته الميدانية بزيارة مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*