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⁧أمير منطقة حائل⁩ يرعى حفل “سفراء حماة الوطن”

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منطقة الجوف

⁧أمير منطقة حائل⁩ يرعى حفل “سفراء حماة الوطن”

⁧أمير منطقة حائل⁩ يرعى حفل “سفراء حماة الوطن”
http://almnatiq.net/?p=751926
المناطق - حائل

أكد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل أن الاحتفاء بطلاب الحد الجنوبي في عروس الشمال حائل هو عنوان كبير لوحدة وطن عظيم أسسه الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه تحت راية لا إله إلا الله محمداً رسول الله, مشيرًا سموه إلى أن وجود طلاب تعليم حائل من أبناء شهداء الواجب في هذا الاحتفال وجنبًا إلى جنب مع أبناء شهداء الواجب من طلاب مناطق الحد الجنوبي يؤكد أن الوطن وأمنه ونماءه مسئوليتنا جميعًا ونفخر بكل شهدائنا وجنودنا البواسل الذين سطروا أروع قصص الشجاعة والفداء.
جاء ذلك بعد أن رعى سموه بصالة الاستقبالات الرئيسة بالإمارة اليوم حفل إدارة تعليم منطقة حائل بمجموعة من طلاب وطالبات الحد الجنوبي من إدارتي تعليم جازان ونجران الذين يزورون المنطقة, ضمن مشروع سفراء حماة الوطن, بحضور مدير عام تعليم حائل الدكتور يوسف الثويني.
وأثنى سمو الأمير عبدالعزيز بن سعد على دور وزارة التعليم ومعالي وزيرها ودور الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة بقيادة مديرها العام وزملاؤه, مرحبًا بـ”سفراء حماة الوطن” في زيارتهم للمنطقة, مؤكدًا أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – هو والد الجميع والكل, في ظل توفيق الله ثم رعاية خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – رعاهما الله – سينعمون بحياة هانئة وكريمة.
ز وبدأ الحفل بالقرآن الكريم, ثم ألقت مدير عام الإرشاد المدرسي بوزارة التعليم موضي المقيطيب كلمة نوهت فيها بحرص خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – على دعم المبادرات الوطنية التي ترتكز على تثمين جهود القائمين على أمن الوطن والحفاظ على مقدراته وتقديم الدعم للطلاب والطالبات وخاصة طلبة الحد الجنوبي.
واستعرضت البرامج التي تنفذ من خلال مشروع “سفراء حماة الوطن” في منطقة حائل والمناطق الخمس التي ينفذ فيها هذا المشروع خلال الإجازة الصيفية, وذلك للعام الخامس، مقدمة الشكر لأمير منطقة حائل ولسمو نائبه ولإدارة تعليم المنطقة ولأهالي حائل الكرام الذين جسدوا أروع أمثلة الكرم الحاتمي الأصيل.
توالت بعدها مشاركات الطلاب والطالبات من مدارس الحد الجنوبي من أبناء شهداء الواجب الذين عبروا عن فخرهم لاستشهاد آبائهم في سبيل الدفاع عن الوطن.
حضر الحفل مساعد المدير العام للشؤون التعليمية بتعليم منطقة حائل يحيى العماري وعدد من المسؤولين والمسؤولات بتعليم المنطقة.

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