معهد إعداد القادة يطلق البرنامج الوطني للمحترف الرياضي ” محترف “

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أطلق معهد إعداد القادة اليوم ، البرنامج الوطني للمحترف الرياضي ” محترف ” ، الذي يهدف لتطوير الكفاءات الرياضية الواعدة والمقبلة على الاحتراف بالمهارات والمبادئ الأساسية بالمفهوم الصحيح .

ويشمل البرنامج ” محترف ” محاور متنوعة تلامس الجوانب الرئيسية في حياة الرياضي من الاستثمار والادخار والتغذية والمنشطات والسلوك والقيم الرياضية إلى التعليم والتطوير المستمر ، ويعتبر البرنامج مبادرة نوعية تساهم في رسم خارطة الطريق والمسار الاحترافي الواعد للرياضيين في مختلف الألعاب الرياضية .

وقد تم اختيار كابتن المنتخب السعودي لكرة القدم السابق إسامة هوساوي لقيادة البرنامج لما تتميز به تجربة هوساوي كلاعب صاحب تجربة طويلة واحترافية في المجال الرياضي .

الجدير بالذكر أن البرنامج يستهدف في مرحلته الأولى لاعبي كرة القدم الناشئين والمقبلين على مرحلة الاحتراف ، حيث سيتم عمل زيارات مجدوله للأندية للتعريف بالبرنامج ولقاء اللاعبين والإداريين فيها .