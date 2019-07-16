احدث الأخبار

خادم الحرمين يوجه باستضافة (200) حاج وحاجة من ذوي ضحايا ومصابي حادث نيوزيلندا الإرهابي لأداء فريضة الحج هذا العام
أبرز المواد
 ترامب: مضطرون لرفض بيع “F-35” لتركيا
أبرز المواد
 6 دول تطالب تدعو للحوار في ليبيا وتحذر من الجماعات الإرهابية
أبرز المواد
 7 أشياء في غرفة نومك.. تخلص منها فورا
أبرز المواد
 ترامب: نريد من إيران أن تخرج من اليمن
أبرز المواد
 معهد إعداد القادة يطلق البرنامج الوطني للمحترف الرياضي ” محترف “
أبرز المواد
 إسقاط 3 طائرات بدون طيار أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه الأعيان المدنية في جازان وأبها
أبرز المواد
 رئيس مجلس إدارة مؤسسة مطوفي حجاج دول جنوب آسيا يستقبل مجموعة من طلاب أبناء الشهداء والمرابطين في الحد الجنوبي
أبرز المواد
 حجوزات المسار الإلكتروني لحجاج الداخل تتجاوز 148 ألف عملية حجز في 12 يوماً
أبرز المواد
 ⁧أمير منطقة حائل⁩ يرعى حفل “سفراء حماة الوطن”
منطقة حائل
 مدني العاصمة المقدسة يخمد حريقاً اندلع بمنزل بحي الشوقية
منطقة مكة المكرمة
 محافظة الوجه .. آفاق سياحية ومقصد عالمي لهواة الغوص
منطقة تبوك
خادم الحرمين يوجه باستضافة (200) حاج وحاجة من ذوي ضحايا ومصابي حادث نيوزيلندا الإرهابي لأداء فريضة الحج هذا العام

خادم الحرمين يوجه باستضافة (200) حاج وحاجة من ذوي ضحايا ومصابي حادث نيوزيلندا الإرهابي لأداء فريضة الحج هذا العام

أبرز المواد
ترامب: مضطرون لرفض بيع “F-35” لتركيا

ترامب: مضطرون لرفض بيع “F-35” لتركيا

أبرز المواد
6 دول تطالب تدعو للحوار في ليبيا وتحذر من الجماعات الإرهابية

6 دول تطالب تدعو للحوار في ليبيا وتحذر من الجماعات الإرهابية

أبرز المواد
7 أشياء في غرفة نومك.. تخلص منها فورا

7 أشياء في غرفة نومك.. تخلص منها فورا

أبرز المواد

معهد إعداد القادة يطلق البرنامج الوطني للمحترف الرياضي ” محترف “

معهد إعداد القادة يطلق البرنامج الوطني للمحترف الرياضي ” محترف “
http://almnatiq.net/?p=751940
المناطق - واس

أطلق معهد إعداد القادة اليوم ، البرنامج الوطني للمحترف الرياضي ” محترف ” ، الذي يهدف لتطوير الكفاءات الرياضية الواعدة والمقبلة على الاحتراف بالمهارات والمبادئ الأساسية بالمفهوم الصحيح .
ويشمل البرنامج ” محترف ” محاور متنوعة تلامس الجوانب الرئيسية في حياة الرياضي من الاستثمار والادخار والتغذية والمنشطات والسلوك والقيم الرياضية إلى التعليم والتطوير المستمر ، ويعتبر البرنامج مبادرة نوعية تساهم في رسم خارطة الطريق والمسار الاحترافي الواعد للرياضيين في مختلف الألعاب الرياضية .
وقد تم اختيار كابتن المنتخب السعودي لكرة القدم السابق إسامة هوساوي لقيادة البرنامج لما تتميز به تجربة هوساوي كلاعب صاحب تجربة طويلة واحترافية في المجال الرياضي .
الجدير بالذكر أن البرنامج يستهدف في مرحلته الأولى لاعبي كرة القدم الناشئين والمقبلين على مرحلة الاحتراف ، حيث سيتم عمل زيارات مجدوله للأندية للتعريف بالبرنامج ولقاء اللاعبين والإداريين فيها .

روابط ذات صلة

خادم الحرمين يوجه باستضافة (200) حاج وحاجة من ذوي ضحايا ومصابي حادث نيوزيلندا الإرهابي لأداء فريضة الحج هذا العام

خادم الحرمين يوجه باستضافة (200) حاج وحاجة من ذوي ضحايا ومصابي حادث نيوزيلندا الإرهابي لأداء فريضة الحج هذا العام
ترامب: مضطرون لرفض بيع “F-35” لتركيا

ترامب: مضطرون لرفض بيع “F-35” لتركيا
6 دول تطالب تدعو للحوار في ليبيا وتحذر من الجماعات الإرهابية

6 دول تطالب تدعو للحوار في ليبيا وتحذر من الجماعات الإرهابية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*