احدث الأخبار

ترامب: نريد من إيران أن تخرج من اليمن
أبرز المواد
 معهد إعداد القادة يطلق البرنامج الوطني للمحترف الرياضي ” محترف “
أبرز المواد
 إسقاط 3 طائرات بدون طيار أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه الأعيان المدنية في جازان وأبها
أبرز المواد
 رئيس مجلس إدارة مؤسسة مطوفي حجاج دول جنوب آسيا يستقبل مجموعة من طلاب أبناء الشهداء والمرابطين في الحد الجنوبي
أبرز المواد
 حجوزات المسار الإلكتروني لحجاج الداخل تتجاوز 148 ألف عملية حجز في 12 يوماً
أبرز المواد
 ⁧أمير منطقة حائل⁩ يرعى حفل “سفراء حماة الوطن”
منطقة حائل
 مدني العاصمة المقدسة يخمد حريقاً اندلع بمنزل بحي الشوقية
منطقة مكة المكرمة
 محافظة الوجه .. آفاق سياحية ومقصد عالمي لهواة الغوص
منطقة تبوك
 مدينة الحجاج بأبو عجرم الجوف تؤكد جاهزيتها لاستقبال ضيوف الرحمن
منطقة الجوف
 جوازات مطار المدينة المنورة ترفع طاقتها التشغيلية إلى الدرجة القصوى
أبرز المواد
 مقتل 12 شخصا نتيجة انهيار مبنى سكني في نيجيريا
أبرز المواد
 وصول الدفعة الأولى من الحجاج العراقيين القادمين عبر منفذ جديدة عرعر
أبرز المواد
ترامب: نريد من إيران أن تخرج من اليمن

ترامب: نريد من إيران أن تخرج من اليمن

أبرز المواد
معهد إعداد القادة يطلق البرنامج الوطني للمحترف الرياضي ” محترف “

معهد إعداد القادة يطلق البرنامج الوطني للمحترف الرياضي ” محترف “

أبرز المواد
إسقاط 3 طائرات بدون طيار أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه الأعيان المدنية في جازان وأبها

إسقاط 3 طائرات بدون طيار أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه الأعيان المدنية في جازان وأبها

أبرز المواد
رئيس مجلس إدارة مؤسسة مطوفي حجاج دول جنوب آسيا يستقبل مجموعة من طلاب أبناء الشهداء والمرابطين في الحد الجنوبي

رئيس مجلس إدارة مؤسسة مطوفي حجاج دول جنوب آسيا يستقبل مجموعة من طلاب أبناء الشهداء والمرابطين في الحد الجنوبي

أبرز المواد

ترامب: نريد من إيران أن تخرج من اليمن

ترامب: نريد من إيران أن تخرج من اليمن
http://almnatiq.net/?p=751943
المناطق - وكالات

دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الثلاثاء، إيران إلى الخروج من اليمن، في إشارة إلى دعمها لميليشيات الحوثي التي انقلبت على الحكومة الشرعية واستولت على أجزاء واسعة من البلاد منذ العام 2014.

وتتلقى ميليشيات الحوثي دعما عسكريا كبيرا من إيران، وقد دلت الأحداث أكثر من مرة على أن الصواريخ التي يطلقها المتمردون الحوثيون باتجاه الأراضي السعودية هي إيرانية الصنع.

وقال ترامب خلال اجتماع لمجلس الوزراء في البيت الأبيض إن “واشنطن تريد من إيران أن تخرج من اليمن”.

ولطالما حذر مسؤولون غربيون وعرب من التدخل الإيراني في شؤون دول المنطقة، ومن بينها اليمن وسوريا ولبنان.

وجدد الرئيس الأميركي التأكيد على أنه “لا يسعى إلى تغيير النظام” في إيران، مشيرا في الوقت نفسه إلى وجود “تقدم كبير” مع إيران، قائلا: “نريد العمل معها وليس تغيير النظام”.

ولم يذكر ترامب مزيدا من التفاصيل بشأن التقدم، غير أن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو قال خلال الاجتماع، إن إيران قالت إنها مستعدة للتفاوض بشأن برنامجها الصاروخي.

روابط ذات صلة

معهد إعداد القادة يطلق البرنامج الوطني للمحترف الرياضي ” محترف “

معهد إعداد القادة يطلق البرنامج الوطني للمحترف الرياضي ” محترف “
إسقاط 3 طائرات بدون طيار أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه الأعيان المدنية في جازان وأبها

إسقاط 3 طائرات بدون طيار أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه الأعيان المدنية في جازان وأبها
رئيس مجلس إدارة مؤسسة مطوفي حجاج دول جنوب آسيا يستقبل مجموعة من طلاب أبناء الشهداء والمرابطين في الحد الجنوبي

رئيس مجلس إدارة مؤسسة مطوفي حجاج دول جنوب آسيا يستقبل مجموعة من طلاب أبناء الشهداء والمرابطين في الحد الجنوبي

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*