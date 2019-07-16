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ترامب: مضطرون لرفض بيع “F-35” لتركيا

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ترامب: مضطرون لرفض بيع “F-35” لتركيا

ترامب: مضطرون لرفض بيع “F-35” لتركيا
http://almnatiq.net/?p=751953
المناطق - وكالات

أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن بلاده “مضطرة” لرفض بيع مقاتلات “F-35” لتركيا بسبب امتلاكها منظومات “إس-400” الروسية، معتبرا مع ذلك أن هذا الوضع ليس عادلا.

وقال ترامب، في تصريح أدلى به اليوم الثلاثاء خلال جلسة للحكومة الأمريكية، إن لديه “علاقات جيدة جدا” مع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، مضيفا: “هذا الوضع، بصراحة، معقد جدا، وكان الأتراك في حاجة إلى منظومات باتريوت لأهداف دفاعية، لكن إدارة (الرئيس الأمريكي السابق باراك) أوباما رفضت بيعها”.

وأضاف ترامب أن تركيا أجبرت في مثل هذه الظروف على شراء منظومات “إس-400” الروسية، الأمر الذي ترفضه واشنطن لأن أنقرة عضو في حلف الناتو.

كما طلبت كذلك تركيا، حسب ترامب، أكثر من مئة طائرة من طراز “F-35” تصنع في إطار مشروع للولايات المتحدة مع بعض الدول الأخرى في الناتو.

وتابع الرئيس الأمريكي: “لكن بسبب امتلاكهم منظومات صواريخ منتجة في روسيا، يجري منع الأتراك من شراء أكثر من مئة طائرة… لدينا علاقات جيدة مع تركيا، لكننا مضطرون للقول لهم إننا لن نبيع لكم مقاتلات F-35 لأنهم أجبروا على شراء منظومات صواريخ أخرى”.

وتابع بالقول: “هذه الوضع الذي نواجهه نحن هنا في الولايات المتحدة قاس جدا، لكننا مع ذلك نعمل على حله، وسنرى ماذا يحدث، إلا أن هذا الأمر ليس عادلا في الحقيقة”.

وبدأت تركيا، يوم الجمعة 12 يوليو، استلام أجزاء “إس-400″، التي اشترتها من روسيا وفقا لعقد أبرم بين البلدين عام 2017، رغم المعارضة الشرسة من قبل الولايات المتحدة، التي هددت الحكومة التركية بعقوبات وقالت إن نشرها هذا السلاح على أراضي البلاد سيمثل خطرا بالنسبة للنظام الدفاعي لدول الناتو، باعتبار المنظومات الروسية قادرة على كشف أسراره.

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