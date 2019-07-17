احدث الأخبار

أوروبا “تعاقب” تركيا.. وأردوغان يستعطف أمريكا
أبرز المواد
 البرتغال تعلق منح التأشيرات للإيرانيين “لاعتبارات أمنية”
أبرز المواد
 انتخاب وزيرة الدفاع الألمانية رئيسة للمفوضية الأوروبية
أبرز المواد
 أمانة المدينة المنورة تواصل تكثيف أعمال مشروع تنفيذ جسر طريق السلام مع طريق الأمير نايف بن عبدالعزيز
منطقة المدينة المنورة
 ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفيّاً من رئيس أفغانستان
أبرز المواد
 خادم الحرمين يوجه باستضافة (200) حاج وحاجة من ذوي ضحايا ومصابي حادث نيوزيلندا الإرهابي لأداء فريضة الحج هذا العام
أبرز المواد
 ترامب: مضطرون لرفض بيع “F-35” لتركيا
أبرز المواد
 6 دول تطالب تدعو للحوار في ليبيا وتحذر من الجماعات الإرهابية
أبرز المواد
 7 أشياء في غرفة نومك.. تخلص منها فورا
أبرز المواد
 ترامب: نريد من إيران أن تخرج من اليمن
أبرز المواد
 معهد إعداد القادة يطلق البرنامج الوطني للمحترف الرياضي ” محترف “
أبرز المواد
 إسقاط 3 طائرات بدون طيار أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه الأعيان المدنية في جازان وأبها
أبرز المواد
أوروبا “تعاقب” تركيا.. وأردوغان يستعطف أمريكا

أوروبا “تعاقب” تركيا.. وأردوغان يستعطف أمريكا

أبرز المواد
البرتغال تعلق منح التأشيرات للإيرانيين “لاعتبارات أمنية”

البرتغال تعلق منح التأشيرات للإيرانيين “لاعتبارات أمنية”

أبرز المواد
انتخاب وزيرة الدفاع الألمانية رئيسة للمفوضية الأوروبية

انتخاب وزيرة الدفاع الألمانية رئيسة للمفوضية الأوروبية

أبرز المواد
أمانة المدينة المنورة تواصل تكثيف أعمال مشروع تنفيذ جسر طريق السلام مع طريق الأمير نايف بن عبدالعزيز

أمانة المدينة المنورة تواصل تكثيف أعمال مشروع تنفيذ جسر طريق السلام مع طريق الأمير نايف بن عبدالعزيز

منطقة المدينة المنورة

ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفيّاً من رئيس أفغانستان

ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفيّاً من رئيس أفغانستان
http://almnatiq.net/?p=751959
المناطق - واس

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اتصالاً هاتفيّاً، اليوم، من فخامة الرئيس الدكتور أشرف غني أحمد زي رئيس جمهورية أفغانستان الإسلامية.
وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين والجهود المبذولة لدعم الشعب الأفغاني الشقيق، بالإضافة إلى تنسيق الجهود بشأن محاربة الإرهاب ومكافحة التطرف بما يعزز الاستقرار والتنمية في أفغانستان.

روابط ذات صلة

أوروبا “تعاقب” تركيا.. وأردوغان يستعطف أمريكا

أوروبا “تعاقب” تركيا.. وأردوغان يستعطف أمريكا
البرتغال تعلق منح التأشيرات للإيرانيين “لاعتبارات أمنية”

البرتغال تعلق منح التأشيرات للإيرانيين “لاعتبارات أمنية”
انتخاب وزيرة الدفاع الألمانية رئيسة للمفوضية الأوروبية

انتخاب وزيرة الدفاع الألمانية رئيسة للمفوضية الأوروبية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*