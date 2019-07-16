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أمانة المدينة المنورة تواصل تكثيف أعمال مشروع تنفيذ جسر طريق السلام مع طريق الأمير نايف بن عبدالعزيز

أمانة المدينة المنورة تواصل تكثيف أعمال مشروع تنفيذ جسر طريق السلام مع طريق الأمير نايف بن عبدالعزيز
http://almnatiq.net/?p=751961
المناطق - المدينة المنورة

واصلت أمانة منطقة المدينة المنورة ممثلة بوكالة المشاريع تكثيف الأعمال الخاصة بتنفيذ مشروع جسر تقاطع طريق السلام مع طريق الجامعات وذلك بوتيرة عالية بعد تذليل كافة العقبات وترحيل الخدمات . حيث يعد تصميم مشروع جسر تقاطع طريق السلام مع طريق الأمير نايف بن عبدالعزيز ” الجامعات سابقاً ” وفق أحدث المعايير الهندسية الحديثة . والتي استخدم فيها فكرة تقاطع (DDI) والتي تنفذ لأول مرة بالمدينة المنورة.

ويهدف المشروع إلى الحد من الاختناقات المرورية التي يشهدها التقاطع. وذلك من خلال إنشاء جسر علوي بطول 1200 متر ، منها 400 متر جسر خرساني و 800 متر مطالع ومنازل للجسر ، وبعرض 12 متر لكل اتجاه ويحتوي كل اتجاه على 3 حارات مرورية .

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