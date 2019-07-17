احدث الأخبار

دراسة: تحاليل تكشف مؤشرات الزهايمر مبكرا
أبرز المواد
 بعضهم كان على كفالتها.. خلية الإخوان تعيد فتح ملف “الجمعيات الخيرية” بالكويت
أبرز المواد
 أوروبا “تعاقب” تركيا.. وأردوغان يستعطف أمريكا
أبرز المواد
 البرتغال تعلق منح التأشيرات للإيرانيين “لاعتبارات أمنية”
أبرز المواد
 انتخاب وزيرة الدفاع الألمانية رئيسة للمفوضية الأوروبية
أبرز المواد
 أمانة المدينة المنورة تواصل تكثيف أعمال مشروع تنفيذ جسر طريق السلام مع طريق الأمير نايف بن عبدالعزيز
منطقة المدينة المنورة
 ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفيّاً من رئيس أفغانستان
أبرز المواد
 خادم الحرمين يوجه باستضافة (200) حاج وحاجة من ذوي ضحايا ومصابي حادث نيوزيلندا الإرهابي لأداء فريضة الحج هذا العام
أبرز المواد
 ترامب: مضطرون لرفض بيع “F-35” لتركيا
أبرز المواد
 6 دول تطالب تدعو للحوار في ليبيا وتحذر من الجماعات الإرهابية
أبرز المواد
 7 أشياء في غرفة نومك.. تخلص منها فورا
أبرز المواد
 ترامب: نريد من إيران أن تخرج من اليمن
أبرز المواد
دراسة: تحاليل تكشف مؤشرات الزهايمر مبكرا

دراسة: تحاليل تكشف مؤشرات الزهايمر مبكرا

أبرز المواد
بعضهم كان على كفالتها.. خلية الإخوان تعيد فتح ملف “الجمعيات الخيرية” بالكويت

بعضهم كان على كفالتها.. خلية الإخوان تعيد فتح ملف “الجمعيات الخيرية” بالكويت

أبرز المواد
أوروبا “تعاقب” تركيا.. وأردوغان يستعطف أمريكا

أوروبا “تعاقب” تركيا.. وأردوغان يستعطف أمريكا

أبرز المواد
البرتغال تعلق منح التأشيرات للإيرانيين “لاعتبارات أمنية”

البرتغال تعلق منح التأشيرات للإيرانيين “لاعتبارات أمنية”

أبرز المواد

البرتغال تعلق منح التأشيرات للإيرانيين “لاعتبارات أمنية”

البرتغال تعلق منح التأشيرات للإيرانيين “لاعتبارات أمنية”
http://almnatiq.net/?p=751970
المناطق - وكالات

أعلن وزير الخارجية البرتغالي، أوغوشتو سانتوش سيلفا، أن بلاده علقت منح تأشيرات دخول للمواطنين الإيرانيين لأسباب أمنية.

وردا على سؤال عما إذا كانت الوزارة جمدت بالفعل إصدار التأشيرات للإيرانيين، قال الوزير، أثاء جلسة لجنة برلمانية: “نعم، علقناه لاعتبارات أمنة.. سأقدم توضيحات لاحقا، لكنني لن أفعل ذلك علانية”.

وأضاف قائلا: “البرتغال لا تلعب مع الدخول إلى أراضيها”، دون أن يوضح متى اتخذ قرار تعليق إصدار التأشيرات.

فيما قال أحد أعضاء اللجنة البرلمانية لـ “رويترز”: “تلقينا معلومات تشير إلى تعليق إصدار تأشيرات للإيرانيين لمدة أسبوعين أو ثلاثة أسابيع، وأردنا فقط التأكد من صحة هذا النبأ”.

وبعد انتهاء اللجنة، أكد وزير الخارجية البرتغالي أن القرار “لا يمت بصلة إلى نوعية علاقات البرتغال الثنائية مع طهران”. وأضاف: “كان تعليقا مؤقتا وأنا آمل إلى العودة عنه قريبا جدا”.

وأشارت “رويترز” التي نقلت تصريحات الوزير، إلى أنها لم تستطع الحصول على أي تعليق من السفارة الإيرانية في لشبونة.

روابط ذات صلة

دراسة: تحاليل تكشف مؤشرات الزهايمر مبكرا

دراسة: تحاليل تكشف مؤشرات الزهايمر مبكرا
بعضهم كان على كفالتها.. خلية الإخوان تعيد فتح ملف “الجمعيات الخيرية” بالكويت

بعضهم كان على كفالتها.. خلية الإخوان تعيد فتح ملف “الجمعيات الخيرية” بالكويت
أوروبا “تعاقب” تركيا.. وأردوغان يستعطف أمريكا

أوروبا “تعاقب” تركيا.. وأردوغان يستعطف أمريكا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*