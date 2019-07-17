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67 شاباً وفتاة يشاركون في إنشاء منطقة الأسواق التاريخية في “عكاظ”

67 شاباً وفتاة يشاركون في إنشاء منطقة الأسواق التاريخية في “عكاظ”
http://almnatiq.net/?p=752004
المناطق - الرياض

شارك 67 شاباً وفتاة سعوديين في إنشاء منطقة الأسواق التاريخية في (سوق عكاظ) في دورته الثالثة عشرة هذا العام، وذلك ضمن 247 عاملاً من جنسيات مختلفة عملوا في الموقع.
وتأتي هذه المشاركة انطلاقاً من جهود الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في دعم توظيف الشباب السعودي، والاستفادة من قدراته وإمكاناته، وسعياً إلى صقل الخبرات الوطنية بما يمكنها من التميز والإبداع في مشاركاتها في البرامج والفعاليات المقامة في جميع مناطق المملكة ضمن مبادرة (مواسم السعودية).

وتتمثل مشاركة الشباب والفتيات في مختلف الأعمال الفنية، والهندسية، والتصاميم، وأعمال النجارة والحدادة، وشبكات السباكة والكهرباء، وغيرها.
واستغرق العمل على إنشاء منطقة الأسواق التاريخية 35 يوماً فقط، فيما تبلغ مساحة المشروع 41 ألف متر مربع، وتضم أسواقاً للفخار، والفضيات، والنحاسيات، والزجاجيات، والمعلقات والمخطوطات التاريخية، إضافة إلى المنسوجات، ومنتجات الحرف اليدوية، والجلديات، كما تشمل الأسواق المطاعم والمقاهي، وتضم أكثر من 200 محل للمنتجات المتنوعة من مختلف الدول.

يذكر أن الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني تنسق جهودها حالياً مع كافة الشركاء لدعم الخدمات والمرافق في (سوق عكاظ)؛ لتعزيز الخدمات المقدمة للزوار خلال أيام الدورة الجديدة؛ بما يسهل تنقل مرتادي السوق، ويحقق لهم متعة ارتياد هذا المحفل التاريخي والسياحي، والاطلاع على ما فيه من فعاليات وبرامج فريدة.

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