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“موسم الطائف” يتيح وظائف مؤقتة للشباب والفتيات طوال شهر أغسطس

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“موسم الطائف” يتيح وظائف مؤقتة للشباب والفتيات طوال شهر أغسطس

“موسم الطائف” يتيح وظائف مؤقتة للشباب والفتيات طوال شهر أغسطس
http://almnatiq.net/?p=752006
المناطق - الطائف

كشف “موسم الطائف” عن تدشين موقع إلكتروني لاستقبال طلبات الراغبين في التقدم من الشباب والفتيات، للعمل المؤقت ضمن فرق العمل المسؤولة عن تنظيم الفعاليات والأنشطة النوعية طوال شهر أغسطس المقبل، والترحيب بضيوف الطائف والمملكة والتعريف بهذه المدينة عروساً للمصائف، ووجهة سياحية وثقافية وحضارية أصيلة، تثري الصغار قبل الكبار، وتثري تجربة الزوار بلحظات ممتعة لا تنسى.
وكانت “مواسم السعودية” قد أعلنت في وقت سابق عن إطلاق “موسم الطائف” لأول مرة؛ لإبراز مكانة المملكة كوجهة سياحية مرموقة تمتلك أفضل المقومات على مستوى العالم العربي، كما تسهم في تسليط الضوء على العمق الحضاري والتاريخي للطائف، والتنوع الثقافي والفني، ووفرة الإنتاج الطبيعي واعتدال الطقس، إضافة إلى أكثر من 60 فعالية نوعية في 4 مناطق رئيسية هي: سوق عكاظ، ومضمار الهجن، ومنتزه الردف، والهدا والشفا.
وتسعى المواسم المنبثقة من “موسم السعودية” -ومنها “موسم الطائف” الذي ينطلق على مدى شهر كامل- إلى تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 في دعم الشباب وتمكينهم بتوفير الفرص الوظيفية الموسمية للمجتمع المحلي، لتحقيق أثر الموسم على مدينتهم، كما تسعى في السياق نفسه إلى إيجاد الفرص الاستثمارية لرواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير تنوع اقتصادي بدعم قطاع السياحة والترفيه.
وقالت الأستاذة نورة العكيل، مديرة “موسم الطائف”، إن الموسم يطرح هذه الفرص المؤقتة للشباب والشابات للانضمام لفرق العمل المنتشرة في أرجاء مدينة الطائف؛ للإسهام في إبراز الفعاليات وتنظيمها في هذه المدينة الرائعة، ووضع بصمة مميزة في السيرة الذاتية الشخصية، ومسيرة الوطن في تحقيق الرؤى والتطلعات عبر إنجاح هذا الحدث المهم، وأضافت: “بإمكان الراغبين بالعمل تعبئة النموذج الخاص عبر زيارة موقع “مواسم السعودية” الإلكتروني، أو حسابات “موسم الطائف” الرسمية في مواقع التواصل، أو الرابط المباشر: https://saudiseasons.sa/ar/Taif/jobs”.

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