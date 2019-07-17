بلدي الشبحة في زيارة لمركز الرويضات وقرية قصر عليثة والهجر المجاورة

أملج - فايز السميري:

قام المجلس البلدي بالشبحة ممثلاً برئيس المجلس عبدالرحمن مسلم الحبيشي ونائب رئيس المجلس عبد الله معوض السناني ورئيس البلدية المهندس / احمد عبيد الله البلوي وجميع الأعضاء بزيارة لمركز الرويضات حيث كان باستقبالهم رئيس مركز الرويضات عبد الله سليم الفايدي بعد ذلك قام أعضاء المجلس البلدي ورئيس المركز بزيارة الي قرية قصر عليثة والهجر التابعة له حيث التقوا بأهالي تلك القرى واستمعوا الي مطالبهم والوقوف على احتياجاتهم من الخدمات البلدية مثل عمل ساند لدرء اخطار السيول بتلك القرية وإيجاد ملعب لشباب تلك القرى وانارة القرية والهجر المجاورة وحديقة للعوائل واطفال تلك القرى ووعدوا بتلبية تلك المطالَب وفق الإمكانيات المتاحة والأولويات.