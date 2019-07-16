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أمير جازان ونائبه يلتقيان رؤساء محاكم وقضاة المنطقة

أمير جازان ونائبه يلتقيان رؤساء محاكم وقضاة المنطقة

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أمير جازان ونائبه يلتقيان رؤساء محاكم وقضاة المنطقة

أمير جازان ونائبه يلتقيان رؤساء محاكم وقضاة المنطقة
http://almnatiq.net/?p=752008
جازان -فضه عطيف :

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان ، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة مساء اليوم ، أصحاب الفضيلة رؤساء المحاكم والقضاة ، وذلك بقصر سمو أمير المنطقة بمدينة جيزان.
واستهل سمو أمير منطقة جازان اللقاء بكلمة أكد فيها أن اللقاء يأتي ضمن اللقاءات الدائمة والمتواصلة لسموه ، بأصحاب الفضيلةً المشايخ والقائمين على جميع الجهات والإدارات الحكومية ومشايخ القبائل للوقوف على احتياجات أهالي المنطقة ومستوى الخدمات المقدمة لهم ومراحل الإنجاز في المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها بالمنطقة.
وشدد سمو الأمير محمد بن ناصر على مكانة القضاء في الإسلام والدور المناط بأصحاب الفضيلة القضاة في تنفيذ أحكام الشريعة الإسلامية وإحقاق الحق وإقامة العدل بين الناس وفق تعاليم الدين الحنيف ، متخذين من كتاب الله تعالى وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم منهجاً ودستوراً ، الأمر الذي قامت عليه بلادنا العزيزة منذ عهد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود – رحمه الله -.
ونوه سموه بما شهده ويشهده سلك القضاء ومرافقه من خطوات وبرامج تطويرية في هذا العهد الزاهر لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – سعياً لتحقيق كل ما يخدم الوطن والمواطن ويحقق تطلعات ولاة الأمر ، متمنيا التوفيق والسداد لأصحاب الفضيلة القضاة في جميع أعمالهم ، وأن يجزل الأجر والثواب للجميع.
وجرى خلال اللقاء مناقشة العديد من الموضوعات ذات العلاقة بعمل المحاكم وكتابات العدل بالمنطقة والآليات والسبل الكفيلةً بتحقيق أقصى درجات الإنجاز للقضايا والمعاملات بالمنطقة ، إضافة لبحث العديد من الآراء والمقترحات التي تقدم بها الحضور ، واستمع الجميع لتوجيهات سمو أمير المنطقة واتخاذ القرارات المناسبة حيالها.
من جانبهم عبر أصحاب الفضيلة رؤساء المحاكم والقضاة بمنطقة جازان في ختام اللقاء عن خالص شكرهم لسمو أمير المنطقة وسمو نائبه ، على عقد مثل هذه اللقاءات التي تهدف إلى تضافر الجهود وتكامل العمل بين جميع الجهات وتذليل الصعوبات والمعوقات التي تعمل عمل تلك الجهات ، سائلين الله عزوجل أن يديم على وطننا العزيز نعمة الأمن والأمان في ظل قيادته الحكيمة.

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