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طقس اليوم: هطول أمطار رعدية بمرتفعات جازان وعسير

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طقس اليوم: هطول أمطار رعدية بمرتفعات جازان وعسير

طقس اليوم: هطول أمطار رعدية بمرتفعات جازان وعسير
http://almnatiq.net/?p=752025
المناطق_الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على الجزء الجنوبي من ساحل البحر الأحمر تشمل الخط الواصل ما بين الليث وجازان والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية.

كذلك على مناطق الشرقية والرياض والقصيم وأجزاء من منطقتي الجوف والحدود الشمالية في حين يستمر تكوّن السحب الرعدية على مرتفعات جازان وعسير.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين.

وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 18-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

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