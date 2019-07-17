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الهلال يودع الحبسي ويبحث عن محلي بديلاً له

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الهلال يودع الحبسي ويبحث عن محلي بديلاً له

الهلال يودع الحبسي ويبحث عن محلي بديلاً له
http://almnatiq.net/?p=752027
المناطق_متابعات

كشفت  مصادر رياضية عن أن محترف الهلال الحارس العماني علي الحبسي سيغادر الفريق الهلالي بعد موسمين قضاهما مع الأزرق، وتبحث الإدارة الهلالية عن حارس محلي لتعويض رحيله حيث اعتمد الفريق مؤخرًا على الحارس الدولي عبدالله المعيوف.

وأضافت أن الحارس العماني الحبسي سيعود إلى العاصمة الرياض يوم الجمعة القادمة لاستخلاص بعض الإجراءات والمخالصة النهائية بينه وبين الهلال.

يذكر أن الحبسي قَدِم إلى صفوف الهلال عام 2017م بعد تألقه مع فريق ريدينغ الإنجليزي، وحقق مع الزعيم بطولتين الدوري السعودي وكأس السوبر السعودي.

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