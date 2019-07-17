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مواطن يتفاجأ بـ “مخالفتين مروريتين” في نفس الوقت.. و”المرور” يعلق!

مواطن يتفاجأ بـ “مخالفتين مروريتين” في نفس الوقت.. و”المرور” يعلق!

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مواطن يتفاجأ بـ “مخالفتين مروريتين” في نفس الوقت.. و”المرور” يعلق!

مواطن يتفاجأ بـ “مخالفتين مروريتين” في نفس الوقت.. و”المرور” يعلق!
http://almnatiq.net/?p=752028
المناطق_الرياض

تفاجأ مواطن بتلقيه مخالفتين مروريتين بتاريخ وتوقيت متطابق.
ووجه المواطن رسالة للحساب الرسمي لإدارة المرور بموقع “تويتر”، قائلا أنه تفاجأ حين دخوله موقع أبشر لمراجعة مخالفة مرورية بنزول المخالفة الجديدة بذات توقيت الأولى.
وتساءل عن كيفية تقديم الاعتراض على المخالفتين المتطابقتين، مشيرا إلى أنه حاول ذلك إلكترونياً إلا أن الرد يأتيه بأن الخدمة غير متوفرة.
ورد “المرور” بأن عليه مراجعة الهيئة المرورية بإدارة مرور المنطقة التي ينتمي إليها لمعرفة تفاصيل المخالفة والاعتراض عليها.

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