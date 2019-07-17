تفاصيل الوظائف بجامعة الملك سعود للعلوم الصحية

أعلنت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية عن توفر وظائف أعضاء هيئة تدريس للسعوديين من حملة الماجستير والدكتوراه رجال ونساء في كليات الجامعة بالرياض والأحساء وذلك حسب التخصصات التالية:
كلية طب الأسنان في الرياض:
طب وأشعة الفم (محاضر – للرجال والنساء).
طب صحة الفم والمجتمع (محاضر – للرجال والنساء).
طب أمراض الفم والأحياء الدقيقة (محاضر – للرجال والنساء).
طب الاستعاضة السنية (محاضر – للرجال والنساء).
طب الأسنان التحفظي (محاضر – للرجال والنساء).
طب أمراض الفم (محاضر – للرجال والنساء).
طب الفم وآلام الم والوجه (محاضر – للرجال والنساء).
علم أشعة الفم (أستاذ مساعد – للرجال والنساء).
طب أسنان الأطفال (أستاذ مساعد – للرجال والنساء).
طب أمراض الفم والوجه والفكين (أستاذ مساعد – للرجال والنساء).
طب جراحة الفم والوجه والفكين (أستاذ مساعد – للرجال والنساء).
طب جذور وأعصاب الأسنان (أستاذ مساعد – للرجال والنساء).
كلية العلوم الطبية التطبيقية بالرياض:
تقنية الارتواء القلبي (محاضر – للرجال والنساء).
العلاج الوظيفي (أستاذ مساعد – للرجال والنساء).
العلاج التنفسي (محاضر – للنساء فقط).
كلية الطب بالرياض:
علم التشريح (أستاذ مساعد – للرجال والنساء)
كلية التمريض بالرياض:
تمريض صحة الأم وحديثي الولادة (أستاذ – للنساء فقط).
كلية الصحة العامة والمعلوماتية الصحية بالرياض:
الأخلاقيات الحيوية / أخلاقيات علم الأحياء (أستاذ مساعد، أستاذ – للرجال والنساء).
الوبائيات (أستاذ مساعد – للنساء فقط).
كلية العلوم الطبية التطبيقية بالأحساء:
الصحة العامة (محاضر – للرجال والنساء).
ومن الشروط العامة لشغل الوظائف أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية وحاصل على المؤهل المطلوب ولائق طبياً.
وسيتم التقديم بإرسال السيرة الذاتية على البريد الإلكتروني: [email protected]
في موعد أقصاه اسبوعين من تاريخه.
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