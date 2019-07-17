احدث الأخبار

“هدف” يستضيف في ديوانيته الشهرية مختصين للحديث حول “مستقبل الأعمال في ظل التحول الرقمي”
أبرز المواد
 القبض على رئيس دولة في الولايات المتحدة
أبرز المواد
 “العدل” تكشف عن “شرط” عقد نكاح مَن هم دون الـ 18 عاما
أبرز المواد
 إدارة “تعليم الجوف” تودع 1.8 مليون ريال في حسابات الطلاب والطالبات
أبرز المواد
 مسؤول برازيلي يشّبه عصابات المخدرات بحزب الله اللبناني
أبرز المواد
 «الظاهري» يوضح الحقيقة بشأن سماع «آرمسترونج» الأذان على سطح القمر
أبرز المواد
 تفاصيل الوظائف بجامعة الملك سعود للعلوم الصحية
أبرز المواد
 شاهد.. سائح “خليجي” يوثق مشادة حادة بين قائدي سيارتين في مصر..والسر في جملة “كل سنة وأنت طيب “!
أبرز المواد
 نهاية مأساوية لأسرة سعودية في جورجيا وسفارة المملكة تتدخل
أبرز المواد
 شاهد: رئيس نادي الاتحاد يفاجئ اللاعب “كمارا” ويهديه سيارة ”بنتلي“!
أبرز المواد
 شاهد.. “المقهوي” يسكب المياه على رأس “السومة”.. والأخير يُفاجئه برد فعله !
أبرز المواد
 1400 وظيفة للسعوديين والسعوديات في الرياض
أبرز المواد
“هدف” يستضيف في ديوانيته الشهرية مختصين للحديث حول “مستقبل الأعمال في ظل التحول الرقمي”

“هدف” يستضيف في ديوانيته الشهرية مختصين للحديث حول “مستقبل الأعمال في ظل التحول الرقمي”

أبرز المواد
القبض على رئيس دولة في الولايات المتحدة

القبض على رئيس دولة في الولايات المتحدة

أبرز المواد
“العدل” تكشف عن “شرط” عقد نكاح مَن هم دون الـ 18 عاما

“العدل” تكشف عن “شرط” عقد نكاح مَن هم دون الـ 18 عاما

أبرز المواد
إدارة “تعليم الجوف” تودع 1.8 مليون ريال في حسابات الطلاب والطالبات

إدارة “تعليم الجوف” تودع 1.8 مليون ريال في حسابات الطلاب والطالبات

أبرز المواد

تفاصيل الوظائف بجامعة الملك سعود للعلوم الصحية

تفاصيل الوظائف بجامعة الملك سعود للعلوم الصحية
http://almnatiq.net/?p=752032
المناطق_الرياض

أعلنت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية عن توفر وظائف أعضاء هيئة تدريس للسعوديين من حملة الماجستير والدكتوراه رجال ونساء في كليات الجامعة بالرياض والأحساء وذلك حسب التخصصات التالية:

كلية طب الأسنان في الرياض:
طب وأشعة الفم (محاضر – للرجال والنساء).

طب صحة الفم والمجتمع (محاضر – للرجال والنساء).

طب أمراض الفم والأحياء الدقيقة (محاضر – للرجال والنساء).

طب الاستعاضة السنية (محاضر – للرجال والنساء).

طب الأسنان التحفظي (محاضر – للرجال والنساء).

طب أمراض الفم (محاضر – للرجال والنساء).

طب الفم وآلام الم والوجه (محاضر – للرجال والنساء).

علم أشعة الفم (أستاذ مساعد – للرجال والنساء).

طب أسنان الأطفال (أستاذ مساعد – للرجال والنساء).

طب أمراض الفم والوجه والفكين (أستاذ مساعد – للرجال والنساء).

طب جراحة الفم والوجه والفكين (أستاذ مساعد – للرجال والنساء).

طب جذور وأعصاب الأسنان (أستاذ مساعد – للرجال والنساء).

كلية العلوم الطبية التطبيقية بالرياض:

تقنية الارتواء القلبي (محاضر – للرجال والنساء).

العلاج الوظيفي (أستاذ مساعد – للرجال والنساء).

العلاج التنفسي (محاضر – للنساء فقط).

كلية الطب بالرياض:

علم التشريح (أستاذ مساعد – للرجال والنساء)

كلية التمريض بالرياض:

تمريض صحة الأم وحديثي الولادة (أستاذ – للنساء فقط).

كلية الصحة العامة والمعلوماتية الصحية بالرياض:

الأخلاقيات الحيوية / أخلاقيات علم الأحياء (أستاذ مساعد، أستاذ – للرجال والنساء).

الوبائيات (أستاذ مساعد – للنساء فقط).

كلية العلوم الطبية التطبيقية بالأحساء:

الصحة العامة (محاضر – للرجال والنساء).

ومن الشروط العامة لشغل الوظائف أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية وحاصل على المؤهل المطلوب ولائق طبياً.

وسيتم التقديم بإرسال السيرة الذاتية على البريد الإلكتروني: [email protected]

في موعد أقصاه اسبوعين من تاريخه.

روابط ذات صلة

“هدف” يستضيف في ديوانيته الشهرية مختصين للحديث حول “مستقبل الأعمال في ظل التحول الرقمي”

“هدف” يستضيف في ديوانيته الشهرية مختصين للحديث حول “مستقبل الأعمال في ظل التحول الرقمي”
القبض على رئيس دولة في الولايات المتحدة

القبض على رئيس دولة في الولايات المتحدة
“العدل” تكشف عن “شرط” عقد نكاح مَن هم دون الـ 18 عاما

“العدل” تكشف عن “شرط” عقد نكاح مَن هم دون الـ 18 عاما

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*