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شاهد.. سائح “خليجي” يوثق مشادة حادة بين قائدي سيارتين في مصر..والسر في جملة “كل سنة وأنت طيب “!

شاهد.. سائح “خليجي” يوثق مشادة حادة بين قائدي سيارتين في مصر..والسر في جملة “كل سنة وأنت طيب “!
http://almnatiq.net/?p=752033
المناطق_متابعات

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، أظهر نشوب مشادة كلامية حادة بين قائدي سيارتين في مصر سرعان ما انتهت بالتصالح وتبادل الضحكات.
وأظهر مقطع الفيديو الذي وثقه سائح خليجي على ما يبدو نشوب مشادة بين قائد سيارة أجرة وقائد سيارة ملاكي بسبب الخلاف على أولوية المرور وتبادل الطرفان التهديد.
وفي اللقطة التالية من الفيديو أفسح قائد السيارة الأجرة الطريق للسائق الآخر للسماح له بالمرور وأخبره أنه لن يتشاجر معه بسبب وجوده في المنطقة التي يقطن بها.
ورغم استمرار قائد السيارة الملاكي في التهديد إلا أن قائد السيارة الأجرة احتوى الموقف ووجه له الحديث قائلا ” كل سنة وأنت طيب ” ليرد عليه الأول بنفس العبارة ثم تبادلا الضحكات وانتهى الموقف على التأكيد أنهما إخوة.
وقبل احتواء الموقف سٌمع خلال الفيديو صوت موثق الفيديو “الخليجي” وهو يتوقع نهاية المشادة قائلا: “تهاوشوا وآخر شيء يقول ” كل سنة وأنت طيب “. وهو ما حدث بالفعل.
وأثنى السائح الخليجي على ما فعله السائق قائلا : ” برافو عليك والله أنت جدع” وتبادلا الضحكات.
ولقي الفيديو إعجاب رواد مواقع التواصل وجرى تداوله مرفق بتعليق : ” الشعب المصري جميل بالفطرة”.

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