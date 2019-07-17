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شاهد: رئيس نادي الاتحاد يفاجئ اللاعب “كمارا” ويهديه سيارة ”بنتلي“!

شاهد: رئيس نادي الاتحاد يفاجئ اللاعب “كمارا” ويهديه سيارة ”بنتلي“!
http://almnatiq.net/?p=752041
المناطق_الرياض

قدم أنمار الحائلي، رئيس نادي الاتحاد، هدية للاعب “هارون كمارا” سيارة ”بنتلي“وذلك عقب توقيعه رسميا على عقود انضمام للنادي قادما من القادسية.
ونشر حساب نادي الاتحاد الرسمي على موقع “تويتر”، مقطع فيديو للاعب هارون كمارا 21 عاما وهو يرتدي قميص النادي بعد توقيع عقود انضمامه إلى الفريق، لمدة 5 مواسم.
وكان نادي الاتحاد واجه منافسة قوية من الهلال لحسم صفقة هارون كمارا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، إلا أن إدارة الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي نجحت في الحصول على خدمات اللاعب وانضمامه للفريق .

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